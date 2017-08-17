Продлен арест террориста, совершившего теракт в поселении Халамиш

В четверг, 17 августа, военный суд продлил на восемь дней срок содержания под стражей палестинского араба, совершившего теракт в поселении Халамиш. В результате этого теракта были убиты трое членов семьи Саломон.

В ходе судебного заседания, представители военной прокуратуры сообщили, что на следующей неделе арестованному будет предъявлено обвинение.

В ночь на среду инженерным подразделением ЦАХАЛа при поддержке бойцов пограничной охраны в арабской деревне Кубар был разрушен дом семьи террориста.

Вечером в пятницу, 21 июля, после наступления шаббата в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: Йосеф Саломон (70 лет), его дочь Хая Саломон (46 лет) и его сын Эльад Саломон (36 лет). Това Саломон, жена Йосефа, получила ранения.

Террорист, 19-летний Умар аль-Абад из деревни Кубар, был ранен, однако выжил. Согласно данным, полученным в ходе расследования, в последнее время он активно работал в студенческой организации, курируемой ХАМАС, в университете "Эль-Кудс". Аль-Абад несколько раз задерживался палестинской службой превентивной безопасности, в последний раз срок его задержания составил 10 дней.

Аль-Абад проник в поселение, преодолев забор безопасности. В момент, когда он перелезал через забор, сработал сигнал тревоги. Но подразделение ЦАХАЛа не прибыло без промедления на этот сигнал. Оказавшись в поселении, террорист некоторое время кружил, выбирая дом, дверь которого не заперта. Около 21:30 он ворвался в один из жилых домов, где в это время находились гости, и ранил четырех человек. Одна из женщин, находившихся в доме, заперлась с детьми в комнате и оттуда позвонила в полицию. Проживавший по-соседству военнослужащий прибежал на шум и выстрелил в террориста, ранив его.

В Халамише проживают 250 семей. Поскольку все семьи соблюдают шабат, их мобильные телефоны в пятницу вечером были выключены. Этим объясняется то, что первая информация о раненых и убитых начала поступать не сразу после нападения.