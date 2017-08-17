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В Израиле

БАГАЦ заморозил закон о легализации форпостов

время публикации: 11:18 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
БАГАЦ заморозил закон о легализации форпостов

В четверг, 17 августа, судья Верховного суда Нил Гендель издал временное постановление, приостанавливающее действие закона о легализации еврейских форпостов в Иудее и Самарии.

Согласно опубликованной информации, закон заморожен по просьбе юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

В соответствии с постановлением судьи, этот закон не вступит в действие до тех пор, пока не будет принято решение по апелляции, поданной против него.

Государство представит ответ на апелляцию до середины сентября. Напомним, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит отказался защищать в БАГАЦе этот закон.

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