МИД Израиля: нет информации об израильтянах, пострадавших в Барселоне

Спустя несколько минут после того, как стало известно о теракте в туристическом центре Барселоны, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на данном этапе ничего не известно о пострадавших израильтянах.

При этом представители МИДа отметили, что информация все время уточняется. Сотрудники консульства Израиля в Барселоне находятся на связи с полицией Барселоны и спасательными службами.

Ранее стало известно, что в 17:23 по местному времени на бульваре Ла Рамбла в Барселоне "белый фургон" совершил наезд на пешеходов.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что теракт произошел недалеко от кошерного ресторана "Маккаби".