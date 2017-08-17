17 августа 2017 г.
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МИД Израиля: нет информации об израильтянах, пострадавших в Барселоне

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 19:10 блог версия для печати фото
МИД Израиля: нет информации об израильтянах, пострадавших в Барселоне

Спустя несколько минут после того, как стало известно о теракте в туристическом центре Барселоны, министерство иностранных дел Израиля сообщило, что на данном этапе ничего не известно о пострадавших израильтянах.

При этом представители МИДа отметили, что информация все время уточняется. Сотрудники консульства Израиля в Барселоне находятся на связи с полицией Барселоны и спасательными службами.

Ранее стало известно, что в 17:23 по местному времени на бульваре Ла Рамбла в Барселоне "белый фургон" совершил наезд на пешеходов.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что теракт произошел недалеко от кошерного ресторана "Маккаби".

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// NEWSru.co.il // В мире // 17 августа 2017 г.
Теракт в центре Барселоны: автомобиль врезался в толпу пешеходов







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Четверг, 17 августа 2017 г.
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