В "Байт Иегуди" возник конфликт из-за сексуальной ориентации пресс-секретаря

Нафтали Беннет в своем Twitter прокомментировал публикации в СМИ о том, что раввин Исраэль Розен покинул "Байт Иегуди" из-за конфликта с партийным руководством по поводу того, что пресс-секретарем партии является открытая лесбиянка.

"Если кто-то думает, что я должен подвергнуть дискриминации человека за его сексуальную ориентацию, цвет кожи или пол, то он встретит с моей стороны категорический отказ", - написал Беннет.

מי שחושב שעליי להפלות אדם על רקע נטייתו, מינו או צבע עורו, ייתקל אצלי בסירוב מוחלט.

חביב אדם, כל אדם, שנברא בצלם. pic.twitter.com/2Wh22ydOB8 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) 17 августа 2017 г.

В четверг, 17 августа, газета "Едиот Ахронот" опубликовала статью, в которой утверждалось, что один из авторитетных духовных лидеров религиозного сионизма, глава института "Цомет" и один из крупнейших авторитетов в области гиюра, раввин Исраэль Розен требовал от лидера партии "Байт Иегуди" уволить пресс-секретаря Бриту Перец-Галон, воспитывающую вместе с подругой ребенка. Раввин Розен заявлял, что лицом религиозной партии не может быть представительница сексуальных меньшинств.

При этом раввин Розен указывал, что он не имеет ничего против Бриты и других представителей сексуальных меньшинств, "но эти люди открыто нарушают заповеди, и открытый гомосексуализм недопустим в партии, претендующей на то, чтобы представлять интересы религиозного сионизма".

В публикации говорилось, что конфликт между партийными руководством и раввином Розеном касается не только сексуальной ориентации пресс-секретаря, но и других важных вопросов, касающихся взаимодействия государства и религии.

Отметим, что еще в конце июня религиозный сайт "Кипа" сообщил, что Исраэль Розен уведомил Нафтали Беннета о своем выходе из партии. В сообщении говорилось, что решение было принято после того, как парламентская фракция "Байт Иегуди" поддержала законопроект о гиюрах. По информации этого источника, в период обсуждения закона раввин Розен несколько раз пытался встретиться с Айелет Шакед, представлявшей "Байт Иегуди" в межминистерской комиссии, чтобы обсудить последствия этого закона, однако во встрече ему было отказано.





