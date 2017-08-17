17 августа 2017 г.
последняя новость: 16:04
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:59 БАГАЦ отложил слушания по иску соседей Авихая Мандельблита
15:44 В "Байт Иегуди" возник конфликт из-за сексуальной ориентации пресс-секретаря
14:20 В пятницу на неделю закроются три железнодорожные станции в центре страны
14:10 Штайнмац и Зильберштейн будут освобождены из-под стражи до наступления шаббата
13:52 Несчастный случай на стройплощадке в Нагарии, погиб рабочий
13:25 Спасатель утонул на собачьем пляже в Тель-Авиве
13:16 Шестеро жителей Кирьят-Яма задержаны по подозрению в попытке убийства
12:54 Экс-главный раввин Элиягу Бакши-Дорон приговорен к условному сроку и штрафу
12:23 Бывший сотрудник "Мосада" Исраэль Лави об "игре русских" на Ближнем Востоке. Интервью
12:02 Вячеслав Райхлин из Хайфы обвиняется в убийстве мужчины в Тель-Авиве
В Израиле

В "Байт Иегуди" возник конфликт из-за сексуальной ориентации пресс-секретаря

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
раввин Исраэль Розен

Нафтали Беннет в своем Twitter прокомментировал публикации в СМИ о том, что раввин Исраэль Розен покинул "Байт Иегуди" из-за конфликта с партийным руководством по поводу того, что пресс-секретарем партии является открытая лесбиянка.

"Если кто-то думает, что я должен подвергнуть дискриминации человека за его сексуальную ориентацию, цвет кожи или пол, то он встретит с моей стороны категорический отказ", - написал Беннет.

В четверг, 17 августа, газета "Едиот Ахронот" опубликовала статью, в которой утверждалось, что один из авторитетных духовных лидеров религиозного сионизма, глава института "Цомет" и один из крупнейших авторитетов в области гиюра, раввин Исраэль Розен требовал от лидера партии "Байт Иегуди" уволить пресс-секретаря Бриту Перец-Галон, воспитывающую вместе с подругой ребенка. Раввин Розен заявлял, что лицом религиозной партии не может быть представительница сексуальных меньшинств.

При этом раввин Розен указывал, что он не имеет ничего против Бриты и других представителей сексуальных меньшинств, "но эти люди открыто нарушают заповеди, и открытый гомосексуализм недопустим в партии, претендующей на то, чтобы представлять интересы религиозного сионизма".

В публикации говорилось, что конфликт между партийными руководством и раввином Розеном касается не только сексуальной ориентации пресс-секретаря, но и других важных вопросов, касающихся взаимодействия государства и религии.

Отметим, что еще в конце июня религиозный сайт "Кипа" сообщил, что Исраэль Розен уведомил Нафтали Беннета о своем выходе из партии. В сообщении говорилось, что решение было принято после того, как парламентская фракция "Байт Иегуди" поддержала законопроект о гиюрах. По информации этого источника, в период обсуждения закона раввин Розен несколько раз пытался встретиться с Айелет Шакед, представлявшей "Байт Иегуди" в межминистерской комиссии, чтобы обсудить последствия этого закона, однако во встрече ему было отказано.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2017 г.
"Закон о гиюре": раввин Исраэль Розен вышел из руководства партии "Байт Иегуди"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017