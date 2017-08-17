Разрушен дом одного из террористов, убивших пограничницу Адас Малку

В ночь на четверг, 17 августа, военнослужащие ЦАХАЛа совместно с бойцами пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудниками гражданской администрации, разрушили дом одного из участников террористической ячейки, совершившей теракт в Иерусалиме.

Речь идет о доме террориста Адаля Анкуша, жителя деревни Дир Абу-Машаль, принимавшего участие 16 июня в теракте, в котором была убита пограничница Адаc Малка.

Напомним, что трое арабских террористов, одним из которых был Анкуш, атаковали в двух точках сотрудников полиции и бойцов МАГАВ. Двое террористов открыли стрельбу, в это же время еще один араб напал с ножом на сотрудницу пограничной полиции у Шхемских ворот. От полученных ран пограничница скончалась, убивший ее террорист был ликвидирован.

3 августа Высший суд справедливости (БАГАЦ) разрешил разрушить дома террористов, которые убили Адас Малку. Соответствующий запрос был подан министерством обороны Израиля.