17 августа 2017 г.
последняя новость: 13:25
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:25 Мужчина утонул на собачьем пляже в Тель-Авиве
13:16 Шестеро жителей Кирьят-Яма задержаны по подозрению в попытке убийства
12:54 Экс-главный раввин Элиягу Бакши-Дорон приговорен к условному сроку и штрафу
12:23 Бывший сотрудник "Мосада" Исраэль Лави об "игре русских" на Ближнем Востоке. Интервью
12:02 Вячеслав Райхлин из Хайфы обвиняется в убийстве мужчины в Тель-Авиве
11:40 Погоня и ДТП на шоссе №2: молодой мужчина получил тяжелые травмы
11:34 В одном из магазинов Модиина продаются таблички с изображениями Гитлера и свастики
11:28 Аэропорт имени Бен-Гуриона примет за сутки сто тысяч пассажиров
11:18 БАГАЦ заморозил закон о легализации форпостов
11:09 В здании в Тель-Авиве вспыхнул пожар
В Израиле

Экс-главный раввин Элиягу Бакши-Дорон приговорен к условному сроку и штрафу

время публикации: 12:54 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
Экс-главный раввин Элиягу Бакши-Дорон приговорен к условному сроку и штрафу

В четверг, 17 августа, окружной суд в Иерусалиме приговорил бывшего главного Израиля Элиягу Бакши-Дорона к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 250 тысяч шекелей.

В мае Бакши-Дорон был признан виновным в мошенничестве и фальсификации, которые он совершил, будучи главным раввином.

Обвинительное заключение против Бакши-Дорона было подано еще в 2012 году в рамках "Дела раввинов", но затем оно было выделено в отдельный процесс.

Согласно материалам следствия, Ицхак Охана, отвечавший в главном раввинате за лицензирование раввинов, Меир Розенталь, работник колледжа "Даркей Ораа", Аарон Готснер, главный раввин полиции Северного округа выдали фиктивные удостоверения раввина 1.500 сотрудникам ЦАХАЛа, полиции и других служб безопасности в период с 1999 по 2003 год. Благодаря этим удостоверениям "раввины" получали значительную прибавку к зарплате в размере от двух до четырех тысяч в месяц и в дальнейшем могли рассчитывать на повышенную пенсию.

По данным следствия, на вопрос начальника отдела лицензирования раввинов о том, что делать с фиктивными заявлениями, Элиягу Башки-Дорон велел выдать сотрудникам служб безопасности удостоверения раввинов, "не обращая внимания на отдельные отклонения от требований". Таким образом, с его "благословения" выдача фиктивных удостоверений была поставлена на поток.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 мая 2017 г.
Экс-главный раввин Элиягу Бакши-Дорон признан виновным в мошенничестве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 апреля 2014 г.
"Дело раввинов": семь человек признаны виновными в мошенничестве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2012 г.
Экс-главному раввину Израиля предъявлены обвинения в получении выгоды мошенническим путем







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017