Экс-главный раввин Элиягу Бакши-Дорон приговорен к условному сроку и штрафу

В четверг, 17 августа, окружной суд в Иерусалиме приговорил бывшего главного Израиля Элиягу Бакши-Дорона к 12 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 250 тысяч шекелей.

В мае Бакши-Дорон был признан виновным в мошенничестве и фальсификации, которые он совершил, будучи главным раввином.

Обвинительное заключение против Бакши-Дорона было подано еще в 2012 году в рамках "Дела раввинов", но затем оно было выделено в отдельный процесс.

Согласно материалам следствия, Ицхак Охана, отвечавший в главном раввинате за лицензирование раввинов, Меир Розенталь, работник колледжа "Даркей Ораа", Аарон Готснер, главный раввин полиции Северного округа выдали фиктивные удостоверения раввина 1.500 сотрудникам ЦАХАЛа, полиции и других служб безопасности в период с 1999 по 2003 год. Благодаря этим удостоверениям "раввины" получали значительную прибавку к зарплате в размере от двух до четырех тысяч в месяц и в дальнейшем могли рассчитывать на повышенную пенсию.

По данным следствия, на вопрос начальника отдела лицензирования раввинов о том, что делать с фиктивными заявлениями, Элиягу Башки-Дорон велел выдать сотрудникам служб безопасности удостоверения раввинов, "не обращая внимания на отдельные отклонения от требований". Таким образом, с его "благословения" выдача фиктивных удостоверений была поставлена на поток.