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В Израиле

Погоня и ДТП на шоссе №2: молодой мужчина получил тяжелые травмы

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
Погоня и ДТП на шоссе №2: молодой мужчина получил тяжелые травмы

В четверг, 17 августа, 25-летний мужчина получил тяжелые травмы во время полицейской погони на шоссе №2. Автомобиль, за которым гнались полицейские, врезался в маршрутное такси на развязке Хоф а-Шарон.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавшего в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Еще девять человек получили легкие травмы в результате погони. Они доставлены в больницы "Меир" в Кфар-Сабе и "Ланиадо" в Нетании.

Из-за ДТП на шоссе №2 затруднено движение транспорта в районе развязки Хоф а-Шарон.

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