В одном из магазинов Модиина продаются таблички с изображениями Гитлера и свастики

В редакцию NEWSru.co.il обратилась наша читательница, сообщившая, что в одном из магазинов сети товаров для дома в Модиине 16 августа она приобрела настенную табличку с изображением Лондона, не разглядев ее детально. Уже придя домой и распаковав покупку, она обнаружила, что на табличке, имитирующей старую открытку, нарисована также марка с Гитлером, погашенная печатью со свастикой.

Покупательница возмутилась и написала письмо в сеть этих магазинов, а утром в четверг позвонила в филиал, где приобрела табличку. По ее словам, ответил продавец-араб, предложивший вернуть товар и получить деньги обратно. В ответ на слова о том, что дело не в деньгах, а в том, что израильский магазин не должен продавать такой товар, продавец посоветовал "взять лак и замазать" то, что не нравится на картинке.

Отметим, что речь идет о довольно известном и широко растиражированном изображении из "лондонской серии", имитирующей старые открытки. Оно используется и для печати на одежде, и для телефонных футляров, и для настенных табличек. При этом автор серии не особо заботился о достоверности. Так, например, на купленной в Модиине картинке показана красная марка с изображением Гитлера номиналом 30 пфеннигов – таких марок никогда не выпускалось, в стандартной серии почтовых марок 1941-1945 годов с портретом Гитлера марка за 30 пфеннигов была темно-зеленой. Печать с нацистской символикой содержит еще более очевидную ошибку – число "1024", которое не имеет смысла, так как не может означать год погашения (эта печать лишь отдаленно напоминает реальную печать немецкой авиапочты начала 40-х).

В Израиле до сих пор не принят закон о запрете нацистской символики. В последний раз попытка провести такой закон предпринималась в январе 2014 года депутатом Шимоном Охаойном, представлявшим НДИ. Законопроект прошел в предварительном чтении, но в дальнейшем был заморожен.

Отметим также, что практически в любом филателистическом магазине Израиля можно найти немецкие марки с изображением Гитлера. Но они, все же, предназначены для частных коллекций, а не для украшения дома.