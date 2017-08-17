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В Израиле

Жительница Шуафата помогла полиции задержать вооруженного ножом араба

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:09 блог версия для печати фото
Жительница Шуафата помогла полиции задержать вооруженного ножом араба

Пресс-служба полиции сообщила, что благодаря бдительности жительницы арабского квартала Иерусалима сотрудникам правоохранительных органов удалось разыскать и задержать вооруженного ножом мужчину.

Днем 17 августа женщина обратилась в недавно открытое отделение полиции в Шуафате и сообщила, что она видела, как молодой араб перед тем, как сесть в рейсовый автобус, спрятал в сумку предмет, похожий на нож.

Сотрудники полиции совместно с пограничниками разыскали указанный автобус, а в нем – мужчину, подпадающего под описание. В сумке мужчины, спрятанной под сидение, был найден нож.

Задержанный является жителем Шуафата.

Пресс-служба полиции отметила, что задержать предполагаемого террориста удалось благодаря тому, что доверию, которым пользуется полиция у жителей арабского квартала.



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