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В Израиле

Шестеро жителей Кирьят-Яма задержаны по подозрению в попытке убийства

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати фото
Шестеро жителей Кирьят-Яма задержаны по подозрению в попытке убийства

Вечером в среду, 16 августа, полиция задержала в квартире в центре страны шестерых жителей Кирьят-Яма по подозрению в попытке убийства.

Преступление было совершено 5 августа в Кирьят-Яме. 30-летний мужчина, проживающий в Кирьят-Моцкине, получил ножевое ранение во время драки на бульваре Йерушалаим. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфе.

По подозрению в преступном сговоре и создании препятствий работе полицейских также задержана жительница Кирьят-Яма. Ранее по этому делу в Акко были задержаны двое жителей Кирьят-Яма, 30 и 18 лет.

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