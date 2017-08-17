Ассоциация журналистов Израиля призвала не лишать аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"

Всеизраильская ассоциация журналистов призвала правительственное пресс-бюро (ЛААМ) отказаться от намерения лишь аккредитации журналиста телекомпании "Аль-Джазира". "Доводы, которые приводит правительственное пресс-бюро, не могут быть приемлемы в демократическом государстве", - заявили представители ассоциации.

Как сообщалось ранее, правительственное пресс-бюро объявило, что намерено лишить аккредитации 40-летнего журналиста телекомпании "Аль-Джазира" в Израиле Элиаса Керама. Это решение было принято после того, как журналист заявил в интервью: "Для меня, как для палестинского журналиста, находящегося на оккупированной территории и в районе конфликта, репортерская деятельность является интегральной частью движения сопротивления".

Журналист дал это интервью в мае 2016 года, однако материалы были переданы министром связи Айюбом Карой в правительственное пресс-бюро лишь в последние дни.

Из правительственного пресс-бюро передали: "Слова журналиста ставят под вопрос его способность освещать израильско-палестинский конфликт, в котором он, по его собственным словам, принимает активное участие". Глава ЛААМ Ницан Хен пояснил, что намерен предоставить журналисту право на слушание перед тем, как будет принято окончательное решение.