17 августа 2017 г.
последняя новость: 10:43
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:30 Полиция изъяла у араба из Иерусалима гашиш и экстази
09:50 На строительном объекте в Рош а-Аине погиб рабочий
08:57 В Тверии 12-летний подросток ударил ножом приятеля
08:16 Разрушен дом одного из террористов, убивших пограничницу Адас Малку
07:57 Ассоциация журналистов Израиля призвала не лишать аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"
07:54 Полиция сообщила, что найдена жительница Ашдода Натали Бернштейн
07:16 Командующий ВВС ЦАХАЛа: за пять лет Израиль почти 100 раз атаковал конвои с оружием
07:14 Генсеку ООН представят сведения о деятельности "Хизбаллы" возле границы с Израилем
05:55 Прогноз погоды на 17 августа: малооблачно и жарко
05:00 В Тверии автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Израиле

Ассоциация журналистов Израиля призвала не лишать аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото

Всеизраильская ассоциация журналистов призвала правительственное пресс-бюро (ЛААМ) отказаться от намерения лишь аккредитации журналиста телекомпании "Аль-Джазира". "Доводы, которые приводит правительственное пресс-бюро, не могут быть приемлемы в демократическом государстве", - заявили представители ассоциации.

Как сообщалось ранее, правительственное пресс-бюро объявило, что намерено лишить аккредитации 40-летнего журналиста телекомпании "Аль-Джазира" в Израиле Элиаса Керама. Это решение было принято после того, как журналист заявил в интервью: "Для меня, как для палестинского журналиста, находящегося на оккупированной территории и в районе конфликта, репортерская деятельность является интегральной частью движения сопротивления".

Журналист дал это интервью в мае 2016 года, однако материалы были переданы министром связи Айюбом Карой в правительственное пресс-бюро лишь в последние дни.

Из правительственного пресс-бюро передали: "Слова журналиста ставят под вопрос его способность освещать израильско-палестинский конфликт, в котором он, по его собственным словам, принимает активное участие". Глава ЛААМ Ницан Хен пояснил, что намерен предоставить журналисту право на слушание перед тем, как будет принято окончательное решение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2017 г.
СМИ: корреспондент "Аль-Джазиры" лишится аккредитации в Израиле







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017