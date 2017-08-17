БАГАЦ: акции протеста больше не будут проводиться возле дома Авихая Мандельблита

Опубликовано решение БАГАЦ по иску, поданному жителями квартала Кфар-Ганим в Петах-Тикве, в котором каждую субботу проходят многолюдные акции протеста. Судья Ноам Сольберг отклонил иск, отметив, что он больше не актуален, поскольку полиция уже приняла решение о том, что многотысячные акции протеста не могут проходить в центре жилого квартала.

В решении судьи отмечается, что впредь полиция будет определять место проведения митингов.

Днем ранее в БАГАЦ был подан ответ государства на иск жителей Петах-Тиквы. В нем говорилось, что полиция приняла решение: для проведения акция протеста в Петах-Тикве их организаторам потребуется получить разрешение.

Полиция рекомендовала проводить митинги в парке, расположенном недалеко от Мирового суда Петах-Тиквы. В заключении полиции указывалось, что участники акций протеста создают неудобства для жителей квартала, а полиции крайне сложно при плотной застройке обеспечить безопасность участников мероприятия и местных жителей.

В последнюю субботу, 12 августа, в Петах-Тикве состоялись две акции протеста - противников и сторонников Биньямина Нетаниягу. Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита более двух тысяч человек протестовали против того, что они называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу". В нескольких сотнях метров от них около 500 активистов "Ликуда" проводили митинг в поддержку Нетаниягу.