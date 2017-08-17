17 августа 2017 г.
последняя новость: 17:49
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:49 Пожар на "асбестовой" свалке в мошаве Оцем
17:38 БАГАЦ: акции протеста больше не будут проводиться возле дома Авихая Мандельблита
17:09 Жительница Шуафата помогла полиции задержать вооруженного ножом араба
16:37 Полиция прокомментировала слухи о задержании в Тель-Авиве вооруженного террориста
15:59 БАГАЦ отложил слушания по иску соседей Авихая Мандельблита
15:44 В "Байт Иегуди" возник конфликт из-за сексуальной ориентации пресс-секретаря
14:20 В пятницу на неделю закроются три железнодорожные станции в центре страны
14:10 Штайнмац и Зильберштейн будут освобождены из-под стражи до наступления шаббата
13:52 Несчастный случай на стройплощадке в Нагарии, погиб рабочий
13:25 Спасатель утонул на собачьем пляже в Тель-Авиве
В Израиле

БАГАЦ: акции протеста больше не будут проводиться возле дома Авихая Мандельблита

время публикации: 17:38 | последнее обновление: 17:38 блог версия для печати фото
БАГАЦ: акции протеста больше не будут проводиться возле дома Авихая Мандельблита

Опубликовано решение БАГАЦ по иску, поданному жителями квартала Кфар-Ганим в Петах-Тикве, в котором каждую субботу проходят многолюдные акции протеста. Судья Ноам Сольберг отклонил иск, отметив, что он больше не актуален, поскольку полиция уже приняла решение о том, что многотысячные акции протеста не могут проходить в центре жилого квартала.

В решении судьи отмечается, что впредь полиция будет определять место проведения митингов.

Днем ранее в БАГАЦ был подан ответ государства на иск жителей Петах-Тиквы. В нем говорилось, что полиция приняла решение: для проведения акция протеста в Петах-Тикве их организаторам потребуется получить разрешение.

Полиция рекомендовала проводить митинги в парке, расположенном недалеко от Мирового суда Петах-Тиквы. В заключении полиции указывалось, что участники акций протеста создают неудобства для жителей квартала, а полиции крайне сложно при плотной застройке обеспечить безопасность участников мероприятия и местных жителей.

В последнюю субботу, 12 августа, в Петах-Тикве состоялись две акции протеста - противников и сторонников Биньямина Нетаниягу. Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита более двух тысяч человек протестовали против того, что они называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу". В нескольких сотнях метров от них около 500 активистов "Ликуда" проводили митинг в поддержку Нетаниягу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2017 г.
Полиция Израиля попросила БАГАЦ запретить демонстрации у дома Мандельблита
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2017 г.
Полиция Израиля попросила БАГАЦ запретить демонстрации у дома Мандельблита
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 августа 2017 г.
За и против Нетаниягу: демонстрации в Петах-Тикве и Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 августа 2017 г.
Возле дома Мандельблита проходят два митинга - противников и сторонников Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Нетаниягу назвал новые развития в расследованиях подозрений в свой адрес "фоновым шумом"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Прокуратура подписала соглашение с экс-главой канцелярии Нетаниягу







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017