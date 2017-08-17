БАГАЦ отложил слушания по иску соседей Авихая Мандельблита

Судья БАГАЦ Ноам Сольберг распорядился отложить слушания по иску, поданному жителями квартала Кфар-Ганим в Петах-Тикве, где каждую субботу проходят многолюдные акции протеста.

Податели иска, который должен был рассматриваться в БАГАЦ сегодня, 17 августа, требовали запретить проведение демонстраций возле дома их соседа, юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Судья Ноам Сольберг сообщил, что свое решение он объявят позднее.

Отметим, что накануне, 16 августа, государство передало в БАГАЦ свой ответ на иск. В нем говорилось, что полиция Израиля рекомендует запретить проведение демонстраций возле дома Мандельблита и перенести акции протеста в парк Петах-Тиквы, где достаточно места для сбора большого количества людей.

12 августа в Петах-Тикве состоялись две акции протеста - противников и сторонников Биньямина Нетаниягу. Возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита более двух тысяч человек протестовали против того, что они называют "затягиванием расследования подозрений в отношении Нетаниягу". В нескольких сотнях метров от них около 500 активистов "Ликуда" проводили митинг в поддержку Нетаниягу.