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В Израиле

МИД: 18 находящихся в Барселоне израильтян все еще не вышли на связь

время публикации: 17 августа 2017 г., 22:53 | последнее обновление: 17 августа 2017 г., 22:53 блог версия для печати фото
МИД: 18 находящихся в Барселоне израильтян все еще не вышли на связь

Пресс-служба МИДа сообщила, что число находящихся в Барселоне израильтян, все еще не связавшихся после теракта со своими родными, сократилось до 18.

Ранее сообщалось, что нет связи с 31 израильтянином из тех, кто в данный момент находятся в Барселоне.

При этом в сообщении пресс-службы подчеркивается, что речь идет о туристах, находящихся в Барселоне или в других городах Испании, которые пока не позвонили родственникам или в консульство.

Большую часть из нескольких сот израильских туристов в Барселоне уже удалось разыскать.

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