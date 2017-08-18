МИД: 18 находящихся в Барселоне израильтян все еще не вышли на связь

Пресс-служба МИДа сообщила, что число находящихся в Барселоне израильтян, все еще не связавшихся после теракта со своими родными, сократилось до 18.

Ранее сообщалось, что нет связи с 31 израильтянином из тех, кто в данный момент находятся в Барселоне.

При этом в сообщении пресс-службы подчеркивается, что речь идет о туристах, находящихся в Барселоне или в других городах Испании, которые пока не позвонили родственникам или в консульство.

Большую часть из нескольких сот израильских туристов в Барселоне уже удалось разыскать.