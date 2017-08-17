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10:30 Полиция изъяла у араба из Иерусалима гашиш и экстази
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В Израиле

Полиция изъяла у араба из Иерусалима гашиш и экстази

время публикации: 10:30 | последнее обновление: 10:30 блог версия для печати фото
Изъятые наркотики и деньги

Вечером в среду, 17 августа, полиция задержала 24-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима по подозрению в торговле наркотиками.

Во время обыска в его автомобиле были обнаружены 10 доз гашиша и 27 таблеток экстази, общая стоимость которых составляет тысячи шекелей. У мужчины также были изъяты наличные деньги, которые, согласно подозрению, он получил за наркотики.

В ходе допроса подозреваемого выяснилось, что встречи с покупателями он назначал по телефону и приезжал на них на машине. Полиция намерена просить о продлении ареста подозреваемого.

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