В связи с терактом в Барселоне Биньямин Нетаниягу прибыл в МИД

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в связи с терактом в Барселоне глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в оперативный штаб в МИДе.

Телеканалы Каталонии сообщают, что в результате теракта погибли не менее 13 человек, включая детей. Более 20 ранены.

Пресс-секретарь сети ресторанов, расположенных на бульваре Ла Рамбла, сообщил журналистам, что около 600 человек нашли укрытие в ресторанах и кафе в туристическом районе. По словам израильской туристки, с которой связалась радиостанция "Кан Бет", только в ресторане "Маккаби" находятся около 200 человек, в своем большинстве – израильтяне.

Ранее МИД Израиля сообщил, что пока нет информации о гражданах Израиля, пострадавших в результате теракта в Барселоне. Сотрудники консульства Израиля в Барселоне находятся на связи с полицией Барселоны и спасательными службами.