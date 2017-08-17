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В связи с терактом в Барселоне Биньямин Нетаниягу прибыл в МИД

время публикации: 20:14 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
В связи с терактом в Барселоне Биньямин Нетаниягу прибыл в МИД

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в связи с терактом в Барселоне глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в оперативный штаб в МИДе.

Телеканалы Каталонии сообщают, что в результате теракта погибли не менее 13 человек, включая детей. Более 20 ранены.

Пресс-секретарь сети ресторанов, расположенных на бульваре Ла Рамбла, сообщил журналистам, что около 600 человек нашли укрытие в ресторанах и кафе в туристическом районе. По словам израильской туристки, с которой связалась радиостанция "Кан Бет", только в ресторане "Маккаби" находятся около 200 человек, в своем большинстве – израильтяне.

Ранее МИД Израиля сообщил, что пока нет информации о гражданах Израиля, пострадавших в результате теракта в Барселоне. Сотрудники консульства Израиля в Барселоне находятся на связи с полицией Барселоны и спасательными службами.

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