Бывший сотрудник "Мосада" Исраэль Лави об "игре русских" на Ближнем Востоке. Интервью

Интервью с Исраэлем Лави, в прошлом одним из руководителей "Мосада", о ситуации в регионе и роли России на Ближнем Востоке.

Несколько дней назад глава "Мосада" Йоси Коэн заявил, что положение в нашем регионе изменилось в худшую сторону. Как вы можете прокомментировать это высказывание.

Я предполагаю, что главе "Мосада" известно многое, я также предполагаю, что многое из того, что ему известно, он не сообщает прессе. Если говорить о фактах, то, судя по публикациям, я не вижу ничего нового, но я не знаю, о чем он говорил на заседании правительства. Я лично не занимаюсь предположениями и не могу подтвердить, что положение сейчас хуже, чем месяц, неделю или год назад. Я также не могу опровергнуть это высказывание, но предлагаю разделить вопрос на несколько составляющих.

Первая – это соглашение по ядерной программе. По всем признакам, согласно всем сообщениям, Иран соблюдает все условия соглашения. Сами американцы подтверждают, что Иран придерживается условий договора.

Вторая составляющая – баллистические ракеты. Есть решения Совета Безопасности ООН по разработке и производству ракет большого радиуса действия, которые Иран не соблюдает, ни ранее, ни теперь. Что касается попытки Ирана и шиитов создать ось на Ближнем Востоке, которая идет от Тегерана, через Багдад, Дамаск и Бейрут, то это не новая тема. Израиль высказывался по этому вопросу и заявлял, что не допустит подобного, во всяком случае, вдоль нашей границы с Сирией и Ливаном.

Хочу напомнить, что пару лет назад, ЦАХАЛ атаковал конвой "Хизбаллы" и командиров Корпуса стражей революции, уничтожив несколько высокопоставленных офицеров. То есть во всем, что касается иранской доктрины и израильского к ней отношения, нет ничего нового.

На деле же происходит следующее: ситуация, на первый взгляд, немного нормализовалась, имеются соглашения о прекращении огня между различными сторонами, которые поддерживаются Россией и Америкой. И те, и другие заявляют, что будут защищать израильские интересы. Израиль, конечно, рад этому, но дело касается нашей безопасности и мы несем за нее ответственность, мы не допустим определенных вещей, особенно получения оружия, нарушающего равновесие сил, "Хизбаллой" или Сирией, и присутствия иранских солдат на израильской границе. Кстати, Иордания находится в похожем положении, ведь у нее очень протяженная граница с Сирией, и ей угрожает подобная опасность. Арена действий сдвигается. Я не знаю точно, в какой позиции находятся сегодня иранцы. Предполагаю, что этот вопрос под постоянным контролем ЦАХАЛа, "Мосада" и других сил безопасности, включая международные организации.

Вопрос в том, насколько грязную игру ведут русские. Нам это неизвестно. Однозначно, это "горячая" тема, которая должна беспокоить Израиль, но была ли она "горячее" вчера на заседании правительства, по сравнению с прошлым годом, известно лишь тем, кто сидит в закрытых кабинетах.

Прокомментируйте, пожалуйста, положение международных игроков на ближневосточной арене.

Между Америкой и Северной Кореей разгорелся серьезнейший конфликт. Мы постоянно слышим об этом в новостях. В конфликте замешаны или должны быть замешаны, также китайцы и русские. Нам, на Ближнем Востоке, очень важно, чтобы американцы вышли победителями и доказали всему миру, что они не фраеры и умеют отстаивать свои интересы. Это особенно важно, поскольку иранцы самым внимательным образом следят за тем, чем закончится данный конфликт, чтобы понимать, могут ли они делать то, что им заблагорассудится или нет, поскольку в Белом доме сидит нервный президент. У Трампа нет проблем угрожать всем и каждому. Иранцы должны понять, что им невыгодно злить Америку. Не знаю, служит ли иранское присутствие в Сирии интересам президента Путина. Если я правильно понимаю стратегию выпускников КГБ, то предоставление большой силы одной из сторон, не является умным шагом. Быть может, у России есть своя концепция, пока они милы, но потом они резко скажут Ирану: "Хватит"! Я не думаю, что Россия заинтересована в войне между Ираном и Израилем. Я также не думаю, что Путин размышляет о том, не пора ли ему остановиться, ведь он уже давно в Сирии и добился там большого успеха. Но, как только Владимир Владимирович поймет, что Асад ему мешает – Асаду придется уйти. Комиссия ООН, которая занимается изучением военных преступлений в Сирии, сообщила, что у нее есть все необходимые доказательства для осуждения Асада. Теперь все зависит от решения президента России.

Действует ли израильский спецназ на территории Сирии?

У меня нет подобной информации, но как человек, работавший в сфере безопасности, я бы ответил на этот вопрос положительно.

Готов ли Израиль сотрудничать с суннитскими государствами? Создать некую коалицию против шиитской оси?

Я отвечу и на этот вопрос положительно. Израиль сотрудничает, но недостаточно. Происшествия на Храмовой горе, конфликт с Иорданией и тому подобное не очень способствуют такому сотрудничеству. У нас есть общие интересы с Египтом, Иорданией, Саудовской Аравией, странами Персидского залива, теми, кому угрожает Иран. Но общие интересы могут привести к реальным результатам лишь тогда, когда существует когерентность и в других вопросах. Я не знаю, как отразится история с Храмовой горой и охранником посольства Израиля в Иордании на общей системе. Некоторые считают, что если бы мы были чуть смелее, то могли бы уже жить на новом Ближнем Востоке, могли бы заключить соглашения, продвинуться в палестинском вопросе. Вероятно, кто-нибудь взял бы палестинцев под свою опеку и снял бы с нас проблему беженцев. Но это уже совсем другая тема.

Что вы можете сказать о возможном сотрудничестве с курдами?

25 сентября в Курдистане должен состояться референдум. Будет решаться вопрос объявления независимости или создания автономной области внутри Ирака. Американское правительство попросило курдов отложить голосование. На данный момент курды отказались и собираются 25 сентября выразить свою волю, если до тех пор не произойдет ничего непредвиденного. У этого решения будут долгосрочные последствия, оно может быть плохо воспринято в Ираке, который потеряет часть своей территории, на которой, к тому же, имеются большие запасы нефти. Кроме того, объявление независимости Курдистана станет красной тряпкой для Эрдогана. По данным 2015 года в Курдистане проживает от пяти до шести миллионов курдов, а в Турции их 15 миллионов и общая граница, в Сирии также живут несколько миллионов и также есть общая граница. Курды пролили много крови в Сирии, это повлияет на то, что в будущем соглашении относительно Сирии, которая, по моему мнению, недолго будет оставаться таким государством, которое нам известно сейчас, там произойдут территориальные, а не только правительственные изменения. Курды будут требовать автономии на западе Сирии, рядом с границей с Курдистаном. Я уверен, что следует внимательно следить за тем, что происходит в этом регионе, который, кстати, представляет интерес и для Ирана, стремящегося создать шиитскую ось, проходящую через Ирак и Сирию, а Курдистан находится у них на пути. Все зависит еще и от положения США, сегодня, из-за конфликта с Северной Кореей, это положение не столь сильно. Но курды совсем не дураки, у них есть амбиции, флаг, государственные органы и т.п. Если три миллиона палестинцев на гораздо меньшей территории хотят получить свое государство, то чем курды хуже их? Это очень важный момент для тех, кто следит за развитием событий на Ближнем Востоке и стремится распознать потенциальные конфликты.

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