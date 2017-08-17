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Прогноз погоды на 17 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:55 | последнее обновление: 05:55 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 17 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 17 августа, будет малооблачно и жарко. Температура незначительно выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 29-39. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 26-30, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 100-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье без существенных изменений.

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Четверг, 17 августа 2017 г.
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