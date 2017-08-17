Полиция прокомментировала слухи о задержании в Тель-Авиве вооруженного террориста

В четверг, 17 августа, в социальных сетях появились сообщения о том, что благодаря полиции и бдительности граждан был предотвращен теракт в центре Тель-Авива.

Согласно этим сообщениям, полиция остановила подозрительного мужчину для проверки документов, однако он бросился бежать и набегу выхватил из-под одежды нож. Пользователи социальных сетей сообщали, что задержать террориста помог полицейским житель города. Он на своем электровелосипеде догнал убегавшего и удерживал его до тех пор, к нему не подбежали полицейские.

Комментируя волну слухов в социальных сетях, пресс-служба полиции сообщила, что в центре Тель-Авива полицейские задержали для проверки документов араба с палестинских территорий, не имевшего права находиться в Израиле. Однако задержанный не был вооружен.

Пресс-служба правоохранительных органов отметила, что в данном случае речь идет о рутинной работе сотрудников правоохранительных органов.





