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В Израиле

Полиция прокомментировала слухи о задержании в Тель-Авиве вооруженного террориста

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Рутинная работа сотрудников правоохранительных органов
Рутинная работа сотрудников правоохранительных органов
Рутинная работа сотрудников правоохранительных органов

В четверг, 17 августа, в социальных сетях появились сообщения о том, что благодаря полиции и бдительности граждан был предотвращен теракт в центре Тель-Авива.

Согласно этим сообщениям, полиция остановила подозрительного мужчину для проверки документов, однако он бросился бежать и набегу выхватил из-под одежды нож. Пользователи социальных сетей сообщали, что задержать террориста помог полицейским житель города. Он на своем электровелосипеде догнал убегавшего и удерживал его до тех пор, к нему не подбежали полицейские.

Комментируя волну слухов в социальных сетях, пресс-служба полиции сообщила, что в центре Тель-Авива полицейские задержали для проверки документов араба с палестинских территорий, не имевшего права находиться в Израиле. Однако задержанный не был вооружен.

Пресс-служба правоохранительных органов отметила, что в данном случае речь идет о рутинной работе сотрудников правоохранительных органов.



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