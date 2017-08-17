Вячеслав Райхлин из Хайфы обвиняется в убийстве мужчины в Тель-Авиве

В четверг, 17 августа, прокуратура Тель-авивского округа предъявила 38-летнему жителю Хайфы Вячеславу Райхлину обвинение в убийстве Филиппа Беккера. Преступление было совершено 22 июля в квартире покойного в Тель-Авиве.

Согласно обвинительному заключению, Райхлин задушил Беккера полотенцем. Затем он ограбил и поджег его квартиру.

Пожарные, приникшие в квартиру для тушения возгорания, обнаружили там мужчину без сознания. В критическом состоянии он был доставлен в больницу "Ихилов", где вскоре скончался.

Райхлин обвиняется в убийстве, поджоге, вымогательствах с угрозами и применением силы, фальсификации при отягчающих обстоятельствах и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, обвиняемый состоял с покойным в интимной связи. После совершения преступления он снял по его кредитной карте тысячи шекелей.