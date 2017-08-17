Штайнмац и Зильберштейн будут освобождены из-под стражи до наступления шаббата

В четверг, 17 августа, мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на одни сутки срок содержания под стражей бизнесмена Бени Штайнмаца и его стратегического советника Таля Зильберштейна. В пятницу, как сообщает пресс-служба полиции, решением суда оба подозреваемых будут освобождены из-под стражи с определенными ограничениями.

Будет ли подозреваемым разрешен выезд за границу, не сообщается.

Напомним, что Штайнмац и Зильберштейн были задержаны 14 августа по подозрению в совершении ряда преступлений.

Ранее пресс-служба полиции уведомляла, что задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета. Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения.

В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных нарушениях.

Расследование проводилось отделением полиции ЛАХАВ-433 в сотрудничестве с ФБР и полицией Швейцарии.

Издание "Калькалист" сообщало со ссылкой на румынские СМИ, что Бени Штайнмац и еще двое задержанных израильских бизнесменов связаны с крупными румынскими бизнесменами, задержанными несколько дней назад полицией Румынии в связи с подозрениями в финансовых правонарушениях, ущерб от которых для страны составил около 136 миллионов евро.

Напомним, в январе этого года израильские правоохранительные органы заявляли, что Бени Штайнмац заработал около 5 миллиардов долларов благодаря взяткам, предположительно заплаченным высокопоставленным чиновникам в Гвинее.

Таль Зильберштейн является основателем и генеральным директором консалтинговой компании GCS. В прошлом Зильберштейн был советником таких политиков как Эхуд Барак, Эхуд Ольмерт, Биньямин Нетаниягу и других.