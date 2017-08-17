В пятницу на неделю закроются три железнодорожные станции в центре страны

В пятницу, 18 августа, закроются три железнодорожные станции в центре страны – Савидор-Мерказ и Университа в Тель-Авиве и станция в Герцлии. Они будут закрыты в течение недели в связи с проведением инфраструктурных работ.

В этот период министерство транспорта и железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" будут осуществлять подвозку пассажиров от станции Бейт-Йегошуа до станции Тель-Авив а-Агана.

Поезда, прибывающие с юга страны, будут доезжать до станции Тель-Авив-Савидор-Мерказ, а пригородные поезда из Биньямины – до станции Бейт-Йегошуа.

Также в период работ не будут ходить скоростные поезда на маршруте Хайфа-Тель-Авив, а ночные поезда на линии Нагария-аэропорт имени Бен-Гуриона будут доходить только до Нетании.