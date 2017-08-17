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В Израиле

Несчастный случай на стройплощадке в Нагарие, погиб рабочий

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
Несчастный случай на стройплощадке в Нагарие, двое рабочих получили тяжелые травмы
Несчастный случай на стройплощадке в Нагарии, двое рабочих получили тяжелые травмы
Несчастный случай на стройплощадке в Нагарии, двое рабочих получили тяжелые травмы

В четверг, 17 августа, на строительной площадке на улице Сильвер в Нагарие произошло обрушение строительных лесов. В результате погиб 25-летний рабочий, который оказался под завалами.

Еще двое рабочих получили травмы и были доставлены в Медицинский центр Галилеи в Нагарие. Один из них находится в тяжелом состоянии, он получил травмы головы и конечностей.

Второй рабочий получил легкие травмы от обломков рухнувших лесов.

Начато расследование этого инцидента. Следствие проверяет версию, согласно которой к обрушению могло привести нарушение техники безопасности.

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