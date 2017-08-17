Несчастный случай на стройплощадке в Нагарие, погиб рабочий

В четверг, 17 августа, на строительной площадке на улице Сильвер в Нагарие произошло обрушение строительных лесов. В результате погиб 25-летний рабочий, который оказался под завалами.

Еще двое рабочих получили травмы и были доставлены в Медицинский центр Галилеи в Нагарие. Один из них находится в тяжелом состоянии, он получил травмы головы и конечностей.

Второй рабочий получил легкие травмы от обломков рухнувших лесов.

Начато расследование этого инцидента. Следствие проверяет версию, согласно которой к обрушению могло привести нарушение техники безопасности.