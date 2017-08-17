17 августа 2017 г.
последняя новость: 10:43
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:30 Полиция изъяла у араба из Иерусалима гашиш и экстази
09:50 На строительном объекте в Рош а-Аине погиб рабочий
08:57 В Тверии 12-летний подросток ударил ножом приятеля
08:16 Разрушен дом одного из террористов, убивших пограничницу Адас Малку
07:57 Ассоциация журналистов Израиля призвала не лишать аккредитации корреспондента "Аль-Джазиры"
07:54 Полиция сообщила, что найдена жительница Ашдода Натали Бернштейн
07:16 Командующий ВВС ЦАХАЛа: за пять лет Израиль почти 100 раз атаковал конвои с оружием
07:14 Генсеку ООН представят сведения о деятельности "Хизбаллы" возле границы с Израилем
05:55 Прогноз погоды на 17 августа: малооблачно и жарко
05:00 В Тверии автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Израиле

Генсеку ООН представят сведения о деятельности "Хизбаллы" возле границы с Израилем

время публикации: 07:14 | последнее обновление: 07:19 блог версия для печати фото

28 августа в Израиль с официальным визитом прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также посетит Палестинскую автономию и сектор Газы. Это будет первый визит Гутерриша в регион после вступления в должность.

В Израиле глава ООН встретится с президентом Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Авигдором Либерманом, а также с высокопоставленными военными. Как пишет "Исраэль а-Йом", высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа представят Гутерришу последние сведения о деятельности "Хизбаллы" в районе границы с Израилем. Военный обозреватель издания Йоав Лимор пишет, что в последнее время боевики "Хизбаллы" начали действовать не только в шиитских деревнях, но и непосредственно в районе границы.

По информации, имеющейся в распоряжении ЦАХАЛа, боевики "Хизбаллы" действуют под видом активистов организаций в защиту природы. Представители Израиля предупредят генсека ООН, что продолжение деятельности "Хизбаллы" в районе границы не только является нарушением резолюции Совета безопасности ООН №1701, но и может привести к новой вооруженной конфронтации.

В секторе Газы Гутеррриш встретится с представителями гуманитарных организаций, действующих от имени ООН в секторе.

В Иерусалиме и в Рамалле генеральный секретарь ООН обсудит с лидерами Израиля и ПНА перспективы возобновления политического диалога между сторонами.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2017 г.
Генсек ООН посетит Израиль 28 августа







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017