Генсеку ООН представят сведения о деятельности "Хизбаллы" возле границы с Израилем

28 августа в Израиль с официальным визитом прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также посетит Палестинскую автономию и сектор Газы. Это будет первый визит Гутерриша в регион после вступления в должность.

В Израиле глава ООН встретится с президентом Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром обороны Авигдором Либерманом, а также с высокопоставленными военными. Как пишет "Исраэль а-Йом", высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа представят Гутерришу последние сведения о деятельности "Хизбаллы" в районе границы с Израилем. Военный обозреватель издания Йоав Лимор пишет, что в последнее время боевики "Хизбаллы" начали действовать не только в шиитских деревнях, но и непосредственно в районе границы.

По информации, имеющейся в распоряжении ЦАХАЛа, боевики "Хизбаллы" действуют под видом активистов организаций в защиту природы. Представители Израиля предупредят генсека ООН, что продолжение деятельности "Хизбаллы" в районе границы не только является нарушением резолюции Совета безопасности ООН №1701, но и может привести к новой вооруженной конфронтации.

В секторе Газы Гутеррриш встретится с представителями гуманитарных организаций, действующих от имени ООН в секторе.

В Иерусалиме и в Рамалле генеральный секретарь ООН обсудит с лидерами Израиля и ПНА перспективы возобновления политического диалога между сторонами.