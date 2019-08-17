Юг Израиля подвергся ракетному обстрелу

Примерно в 21:00 в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал предупредительный сигнал "Цева адом".
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, сигнал тревоги прозвучал в Сдероте, а также в уибуцах Гевим, Нир-Ам, в населенных пунктах Ибим и Хават а-Шикмим.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о запуске трех ракет из сектора Газы в сторону израильской территории. Система "Железный купол" сбила две ракеты, одна упала на открытой местности. Никто физически не пострадал и не был причинен ущерб. Медики оказали помощь женщине примерно 30 лет, впавшей в шоковое состояние.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 16 августа, в 21:04, сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Сдероте и ряде населенных пунктов, граничащих с Газой, в частности, в кибуцах Ор а-Нер, Нир Ам, Эрез, Гевим и поселке Ибим.
В 21:20 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован один запуск ракеты с территории сектора Газы. Ракета была сбита системой ПРО "Железный купол".
В ответ военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по целям в секторе Газы.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что были атакованы два подземных объекта террористической инфраструктуры ХАМАСа в центре и на севере сектора.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2019-й год.
Август. 2 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет. (по состоянию на 17 августа)
Июль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.
Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.
Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.
Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.
Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.
Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.
Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.