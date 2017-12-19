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В Израиле

СМИ: Нетаниягу и Либерман договорились о продвижении закона о смертной казни для террористов

время публикации: 17 декабря 2017 г., 20:24 | последнее обновление: 17 декабря 2017 г., 20:52 блог версия для печати фото
СМИ: Нетаниягу и Либерман договорились о продвижении закона о смертной казни для террористов

По информации новостной службы корпорации "Кан", глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман договорились о том, что в ближайшие две недели на обсуждение Кнессета будет представлен законопроект о смертной казни для террористов.

Отметим, что председатель парламентской фракции Роберт Илатов "Наш дом Израиль" предоставил законопроект на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству еще 30 октября, но его рассмотрение было отложено. Роберт Илатов в ноябре высказывал предположение, что "определенные силы в коалиции преднамеренно блокируют продвижение законопроекта", который являлся одним из главных условий присоединения НДИ к коалиции и был включен в коалиционное соглашение.

В законопроекте, представленном председателем фракции Робертом Илатовым, говорится, что смертный приговор может быть вынесен террористам-убийцам большинством голосов судей военного трибунала, а не единогласно. В законопроекте отмечается также, что этот приговор не сможет быть опротестован.

Принятие поправок к закону оговаривается в 34-м пункте коалиционного соглашения.

Отметим, что в поддержку закона о смертной казни для террористов высказывался и сам глава правительства Биньямин Нетаниягу. После теракта в поселении Халамиш, в результате которого погибли 70-летний Йосеф Саломон, а также его дети Хая (46) и Эльад (35), Нетаниягу заявил: "Пришло время применить смертную казнь для террористов. Это закреплено законом, необходимо единогласное решение судей, но они также хотят знать позицию правительства. Моя позиция как премьер-министра - в таком случае, когда речь идет о таком гнусном убийце, его нужно казнить. Нужно, чтобы он больше не улыбался".

О необходимости смертной казни также высказывался министр разведки Исраэль Кац.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
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