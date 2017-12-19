В Израиле завершилась всеобщая забастовка

В воскресенье, 17 декабря, в 12:00 завершилась краткосрочная всеобщая забастовка, которая была объявлена Общеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут" в знак протеста против намеченных увольнений в концерне "Тева". В аэропорту Бен Гурион возобновляются регистрация пассажиров и проверка багажа. Вылет первого рейса ожидается примерно в 14:30. Возобновлена деятельность остальных аэропортов, морских портов и пограничных пунктов.

В первую половину дня по всей стране проходили демонстрации протеста, сопровождавшиеся попытками блокировать шоссе. В частности, на короткое время было блокировано движение на въезде в Иерусалим.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил на заседании министров от "Ликуда" о создании специальной рабочей группы по выработке решений проблемы концерна "Тева". В состав рабочей группы вошли министр экономики Эли Коэн ("Кулану"), министр труда и социального обеспечения Хаим Кац ("Ликуд) и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин ("Ликуд"). Возглавит комиссию лично премьер-министр.

18 декабря министр финансов Моше Кахлон и министр экономики Эли Коэн встретятся с представителями работников "Тевы" для обсуждения ситуации вокруг предприятий концерна.

Представители профсоюзов заявляют, что акции протеста будут продолжаться. Рабочие угрожают забаррикадироваться на территории предприятия в Иерусалиме. "Мы не покинем территорию предприятия до тех пор, пока не добьемся победы и не отстоим "Теву". Сегодня мы будем ночевать здесь с нашими детьми, а завтра установим палатку протеста у входа не территорию промышленной зоны", – говорится в заявлении представителей профсоюзов. Сведений о новой забастовке протеста не поступало.