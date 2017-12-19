18+
19 декабря 2017 г.
последняя новость: 17:39
Отказ от стейка изменит климат
Гузеева удивила поклонников
Смартфоны опасны для здоровья
Рождественский творожный штоллен
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:33 Беннет и Шакед представили проект закона, ограничивающего полномочия БАГАЦ
17:03 26% израильтян, получивших биометрические удостоверения личности, не активировали их
15:21 Обвинение: четверо жителей Бейтар-Илита напали на врача и сломали ему руку
14:42 Задержанная арабка из Наби Салих требует срочно провести судебное слушание
13:18 Работники "Тевы" митингуют возле министерства главы правительства в Иерусалиме
13:03 Минобороны профинансирует завершение обучения на аттестат зрелости для демобилизованных бойцов
12:33 В Тель-Авиве ограблен банк
11:47 Полиция обнаружила в Тель-Авиве лабораторию по производству наркотиков
11:27 К 15 годам тюрьмы приговорен террорист, пытавшийся совершить теракт в Иерусалиме
11:15 Хаим Елин: "Ситуация на юге должна быть объявлена войной на истощение"
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

В Израиле завершилась всеобщая забастовка

время публикации: 17 декабря 2017 г., 12:04 | последнее обновление: 17 декабря 2017 г., 12:38 блог версия для печати фото
В Израиле завершилась всеобщая забастовка
В Израиле завершилась всеобщая забастовка
В Израиле завершилась всеобщая забастовка

В воскресенье, 17 декабря, в 12:00 завершилась краткосрочная всеобщая забастовка, которая была объявлена Общеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут" в знак протеста против намеченных увольнений в концерне "Тева". В аэропорту Бен Гурион возобновляются регистрация пассажиров и проверка багажа. Вылет первого рейса ожидается примерно в 14:30. Возобновлена деятельность остальных аэропортов, морских портов и пограничных пунктов.

В первую половину дня по всей стране проходили демонстрации протеста, сопровождавшиеся попытками блокировать шоссе. В частности, на короткое время было блокировано движение на въезде в Иерусалим.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил на заседании министров от "Ликуда" о создании специальной рабочей группы по выработке решений проблемы концерна "Тева". В состав рабочей группы вошли министр экономики Эли Коэн ("Кулану"), министр труда и социального обеспечения Хаим Кац ("Ликуд) и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин ("Ликуд"). Возглавит комиссию лично премьер-министр.

18 декабря министр финансов Моше Кахлон и министр экономики Эли Коэн встретятся с представителями работников "Тевы" для обсуждения ситуации вокруг предприятий концерна.

Представители профсоюзов заявляют, что акции протеста будут продолжаться. Рабочие угрожают забаррикадироваться на территории предприятия в Иерусалиме. "Мы не покинем территорию предприятия до тех пор, пока не добьемся победы и не отстоим "Теву". Сегодня мы будем ночевать здесь с нашими детьми, а завтра установим палатку протеста у входа не территорию промышленной зоны", – говорится в заявлении представителей профсоюзов. Сведений о новой забастовке протеста не поступало.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 декабря 2017 г.
В Иерусалиме и Ашдоде работники "Тева" блокируют доступ на предприятия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 декабря 2017 г.
Всеобщая забастовка в Израиле, список бастующих учреждений







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 19 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017