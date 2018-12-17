ЦАХАЛ частично разрушил дом семьи "барканского террориста"

В ночь на понедельник, 17 декабря, израильские военные провели операцию в деревне Шуэйкэ, в северном пригороде Туль-Карема, в ходе которой был частично разрушен дом семьи Ашрафа Наалуа, убившего двух израильтян в промышленной зоне Баркана в октябре этого года.

По данным редакции NEWSru.co.il, в соответствии с решением суда, были разрушены только два из трех этажей этого дома.

Как сообщает палестинское агентство Maan, десятки израильских военных вошли в дом семьи Наалуа и подготовили его к сносу. Затем были применены тяжелые бульдозеры.

В сообщении Maan отмечается, что во время сноса дома происходили столкновения местной молодежи с военными. Троих участников беспорядков задержали. По словам представителя "Красного полумесяца", шестеро местных жителей были травмированы, двое из них доставлены в больницу.

Израильская государственная радиостанция "Кан Бет" передает, что утром операция по частичному сносу дома террориста в деревне Шуэйкэ была завершена.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует разрушение дома "барканского террориста".

Родственники жертв "барканского террориста" выразили возмущение в связи с тем, что дом был разрушен не полностью. Они подчеркивают, что многие родственники Ашрафа Наалуа знали о том, что он готовится к теракту, а потом помогали ему скрываться. По их мнению, дом семьи, помогавшей террористу, должны были разрушить до основания.

Палестинская администрация осудила действия израильских военных по сносу дома семьи террориста, заявив, что речь идет о практике "коллективного наказания", недопустимой в правовом государстве.

7 ноября ЦАХАЛ провел предварительную подготовку к сносу дома семьи Наалуа. Решение о сносе дома было утверждено Высшим судом справедливости Израиля (БАГАЦ) 6 декабря. Согласно судебному постановлению, дом должны были разрушить после 16 декабря.

7 октября около 7:30 утра в промышленной зоне Баркан, неподалеку от Ариэля, Ашраф Наалуа, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"), поднялся на второй этаж административного здания предприятия "Алон", где сам работал до недавнего времени, и открыл огонь по людям. Им были убиты 28-летняя секретарша Ким Левенгронд-Йехезкель и 32-летний бухгалтер Зив Хаджби. Еще одна женщина была ранена. Террорист скрылся с места преступления. Его розыски велись более двух месяцев. В ночь на 13 декабря в Шхеме Ашраф Наалуа был обнаружен и ликвидирован.

13 декабря состоялось совещание, посвященное ситуации в Биньямине, Иудее и Самарии. Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился ужесточить меры по сдерживанию террора. Пресс-служба главы правительства передала, что Нетаниягу отдал распоряжение системе безопасности: 1) ускорить разрушения домов террористов; дома, по которым есть судебные решения и отклонены апелляции, должны быть разрушены в течение 48 часов, 2) продолжить усилия по поимке убийц и ликвидации инфраструктуры из которой они вышли, 3) расширить административные аресты активистов ХАМАСа в Иудее и Самарии, 4) увеличить численный состав сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, 5) начать расширенное патрулирование дорог и развернуть блокпосты на дорогах в Иудее и Самарии, 6) блокировать населенный пункт Эль-Бира и отменить разрешения на работу в Израиле, выданные родственникам и пособникам террористов, 7) урегулировать статус тысяч домов в Иудее и Самарии, 8) принять юридические меры для разрешения строительства 82 новых квартир в Офре, 9) создать две новые промышленные зоны возле населенных пунктов Авней-Хефец и Бейтар-Илит.





