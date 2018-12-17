18+
17 декабря 2018 г.
последняя новость: 14:28
Гробовое молчание ливанских СМИ
Делаете дома ремонт? Храните квитанции!
Скандал вокруг Музея гетто в Варшаве
Новый опрос: ставка на Ганца
Вена предоставит гражданство
Мигранты раскололи мировое сообщество
США начали наступление на Эр-Рияд
Наши сомнительные правозащитники
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:28 Задержаны создатели сети торговли "живым товаром" и создании круглосуточного центра проституток
14:12 ЦАХАЛ опубликовал видео разрушения дома "барканского террориста"
13:50 Внимание, розыск: пропала жительница Ашдода Вита Пасова
12:58 Закон о видеокамерах в яслях утвержден к итоговому чтению
12:09 В Тель-Авиве проходит акция протеста социальных работников
11:20 ЦАХАЛ завершил расследование инцидента, когда около границы с Газой был подбит автобус
11:14 Продлен арест четверых подозреваемых в мошенничестве, жертвами которого становились пожилые люди
11:04 В Биньямине задержан подозрительный араб с ножницами
10:56 ДТП на шоссе 356: мужчина в критическом состоянии
10:54 Утвержден ко 2-му и 3-му чтению законопроект о запрете на УДО для террористов-убийц
В Израиле

Сегодня бастуют работники социальных служб

время публикации: 06:15 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото
Сегодня бастуют работники социальных служб
Акция протеста соцработников в Иерусалиме. 12 ноября 2018 года
Акция протеста социальных работников

Социальные работники по всей стране проведут в понедельник, 17 декабря, однодневную забастовку в рамках борьбы за обеспечение собственной безопасности.

В течение дня не будет осуществляться прием посетителей, не будут составляться отчеты для судов, не будут созываться комиссии по поводу подростков в группе риска, не будут работать центры по борьбе с насилием в семье.

Также не будут работать социальные работники в министерствах соцобеспечения и просвещения, в Ведомстве национального страхования, в больницах, больничных кассах и центрах психического здоровья.

В 11:00 в Тель-Авиве начнется марш социальных работников от правительственного комплекса "Кирия" в направлении площади Рабина, где в 12:00 часов состоится митинг протеста.

Основным требованием соцработников является обеспечение их безопасности в рабочие часы охранниками, прошедшими соответствующую подготовку, а также предоставление личной охраны работникам, получившим угрозы. Кроме того, требуется психологическое сопровождение сотрудникам и сотрудницам, ставшим жертвами насилия.

Также в числе требований – повышение зарплат и наем дополнительных сотрудников для снижения нагрузки.

Организаторы протеста заявляют, что во вторник планируется очередной раунд переговоров. Если он закончится безрезультатно, забастовка может быть продолжена.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2018 г.
В Иерусалиме и окрестностях бастуют социальные службы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2018 г.
9 декабря не будет приема посетителей в социальных службах Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2018 г.
На севере страны бастуют социальные службы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 ноября 2018 г.
11 ноября не будет приема посетителей в социальных службах Израиля





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 декабря 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018