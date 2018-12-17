Сегодня бастуют работники социальных служб

Социальные работники по всей стране проведут в понедельник, 17 декабря, однодневную забастовку в рамках борьбы за обеспечение собственной безопасности.

В течение дня не будет осуществляться прием посетителей, не будут составляться отчеты для судов, не будут созываться комиссии по поводу подростков в группе риска, не будут работать центры по борьбе с насилием в семье.

Также не будут работать социальные работники в министерствах соцобеспечения и просвещения, в Ведомстве национального страхования, в больницах, больничных кассах и центрах психического здоровья.

В 11:00 в Тель-Авиве начнется марш социальных работников от правительственного комплекса "Кирия" в направлении площади Рабина, где в 12:00 часов состоится митинг протеста.

Основным требованием соцработников является обеспечение их безопасности в рабочие часы охранниками, прошедшими соответствующую подготовку, а также предоставление личной охраны работникам, получившим угрозы. Кроме того, требуется психологическое сопровождение сотрудникам и сотрудницам, ставшим жертвами насилия.

Также в числе требований – повышение зарплат и наем дополнительных сотрудников для снижения нагрузки.

Организаторы протеста заявляют, что во вторник планируется очередной раунд переговоров. Если он закончится безрезультатно, забастовка может быть продолжена.





