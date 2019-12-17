Министр юстиции назначил исполняющую обязанности государственного прокурора

Министр юстиции Амир Охана принял решение назначить заместителя главы прокуратуры центрального округа Орли Бен-Ари Гинзбург на должность исполняющей обязанности государственного прокурора. Это решение было принято в связи с завершением каденции госпрокурора Шая Ницана.

"Я провел серию встреч, проконсультировался с представителями релевантных структур и принял решение", – заявил Охана (цитируется по сообщению пресс-службы министра юстиции).

Решение Амира Оханы противоречит позиции юридического советника правительства Авихая Мандельблита, настаивавшего на кандидатуре заместителя госпрокурора по уголовным делам Шуки Лембергера. Между Оханой и Мандельблитом в последние дни шла дискуссия о том, может ли министр юстиции назначить государственного прокурора без согласия юридического советника правительства. Ожидается, что будет подана апелляция в БАГАЦ против этого назначения.

Не исключено также, что юридический советник правительства объявит такое назначение "проблематичным" с юридической точки зрения.

Глава Управления государственной службы профессор Даниэль Гершковиц направил письмо министру юстиции, в котором заявил, что назначение соответствует критериям Управления с точки зрения процедуры принятия решения. В то же время, в письме отмечается: "Заместитель прокурора округа – это относительно невысокая должность в организационной иерархии. Такое назначение может нанести ущерб нормальному функционированию государственной прокуратуры".

Радиостанция "Кан Бет" сообщает, что назначение Орли Бен-Ари Гинзбург вызывает критику в министерстве юстиции, где его назвали объявлением войны юридическому советнику правительства. По мнению критиков, Амир Охана решил превратить Авихая Мандельблита в заурядного чиновника, не имеющего веса и полномочий принимать решения.

Отметим, что постоянное назначение государственного прокурора сможет быть утверждено только после формирования правительства.

Шай Ницан завершил свою шестилетнюю каденцию на посту госпрокурора 16 декабря 2019 года.

Орли Бен-Ари Гинзбург работает в государственной прокуратуре на протяжении 28 лет. Она имеет степени бакалавра и магистра с отличием по юриспруденции, а также степень магистра по политологии. Закончила Академию национальной безопасности и была членом форума по вопросам безопасности в государственной прокуратуре.