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NEWSru.co.il :: В Израиле17 декабря 2019 г., 19:33

Орнитологи: завезенные птицы вытесняют "коренных" пернатых жителей Израиля

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Обыкновенная майна

Орнитологи из "Техниона" предупреждают о резком сокращении популяции птиц, характерных для нашего региона. Удодов, воробьев, короткопалых дроздов вытесняют завезенные человеком майны, попугаи-монахи, индийские кольчатые попугаи. О результатах исследования написало издание "Глобс".

Исследователи отмечают, что к росту городов, расширению сельскохозяйственных территорий и сокращению природных диких парков легко приспособляются инвазивным виды птиц и плохо переносится местными птицами.

Асаф Шварц и Агат Колнони из "Техниона" зафиксировали резкое сокращение популяции местных видов птиц по всей стране, особенно в городских районах, в которых поселились "пришельцы".

По словам ученых, инвазивные виды агрессивно захватывают территорию, не оставляя шансов на будущее местным видам, что может привести к экологической катастрофе.

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