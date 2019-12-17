Орнитологи: завезенные птицы вытесняют "коренных" пернатых жителей Израиля

Орнитологи из "Техниона" предупреждают о резком сокращении популяции птиц, характерных для нашего региона. Удодов, воробьев, короткопалых дроздов вытесняют завезенные человеком майны, попугаи-монахи, индийские кольчатые попугаи. О результатах исследования написало издание "Глобс".

Исследователи отмечают, что к росту городов, расширению сельскохозяйственных территорий и сокращению природных диких парков легко приспособляются инвазивным виды птиц и плохо переносится местными птицами.

Асаф Шварц и Агат Колнони из "Техниона" зафиксировали резкое сокращение популяции местных видов птиц по всей стране, особенно в городских районах, в которых поселились "пришельцы".

По словам ученых, инвазивные виды агрессивно захватывают территорию, не оставляя шансов на будущее местным видам, что может привести к экологической катастрофе.