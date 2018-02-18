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Инцидент на границе с сектором Газы; четверо военнослужащих ранены

время публикации: 17 февраля 2018 г., 16:32 | последнее обновление: 17 февраля 2018 г., 20:38 блог версия для печати фото
Инцидент на границе с сектором Газы; четверо солдат ранены
Инцидент на границе с сектором Газы
Инцидент на границе с сектором Газы
ВСЕ ФОТО

В субботу, 17 февраля, около 16:00, на границе с южной частью сектора Газы, рядом с забором безопасности, сработало взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Инцидент произошел в районе кибуца Эйн а-Шлоша. Группа военнослужащих, среди которых были бойцы инженерных войск и бригады "Голани", приблизилась к забору безопасности, заметив флаг, показавшийся подозрительным. После этого прогремел взрыв.

В результате взрыва четверо военнослужащих (два солдата и два офицера) получили ранения: двое ранены тяжело, один – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое. Все раненые были эвакуированы вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Взрывное устройство было присоединено к древку флага, а сам флаг выглядел как тот, что палестинские активисты обычно прикрепляют к забору во время еженедельных акций протеста. Что касается взрыва, то за ним, по мнению ЦАХАЛа, стоит не "Исламский джихад", а одна из небольших группировок.

При этом ответственность за инцидент Армия обороны Израиля возлагает на ХАМАС, регулярно подстрекающий арабов к участию в массовых беспорядках.

В ответ на действия боевиков танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт "Исламского джихада", расположенный в южной части сектора Газы.

Боевики террористических группировок, действующих в секторе Газы, неоднократно устанавливали на границе взрывные устройства и приводили их в действие на пути следования армейских патрулей или подразделений ЦАХАЛа, которые ведут инженерные работы в приграничной полосе.

Как правило, боевики действуют ночью, рассчитывая осуществить диверсию в утренние часы.



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