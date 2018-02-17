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В Израиле

В Израиль вернулась зима: ливни, туман и снег

время публикации: 12:22 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
В Израиль вернулась зима: ливни, туман и снег
В Израиль вернулась зима: ливни, туман и снег
В Израиль вернулась зима: ливни, туман и снег

В ночь на субботу, 17 февраля, на территории всей страны начались сильные дожди, следствием которых стали затопления в низинах.

Полиция заблокировала несколько участков автомагистралей на юге Израиля, в том числе, шоссе №90. Шоссе №31 на несколько часов было перекрыто от Арада в сторону Мертвого моря из-за камней, засыпавших дорогу в результате сильного ветра. В городе Явне уровень осадков признан рекордным – 63 мм.

На рассвете, около 5:30, автобус, в салоне которого находились около пятидесяти украинских туристов, попал в "ловушку" вышедшего из берегов ручья Цеелим.

- Автобус с украинскими туристами застрял в ручье Цеелим. ВИДЕО

На помощь туристам пришло спасательное полицейское подразделение Эйн-Геди, а также сотрудники полиции Арада. Все пассажиры были спасены и благополучно переправлены на берег.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня на большей территории страны температура будет ниже, чем обычно бывает в это время года, в южных районах ожидается туман, на Хермоне – снегопад.

Между тем, на сайте Walla указаны места, где все желающие могут полюбоваться последствиями ливневой атаки на Израиль без какой-либо опасности для своего здоровья и жизни: например, у въезда в кибуц Альмог, или стоя на мосту Ави Муса (Нахаль Ог).



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