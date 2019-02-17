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В Израиле

Израиль впервые вычтет зарплаты террористов из переводов для ПА

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 19:27 блог версия для печати фото
Израиль впервые вычтет зарплаты террористов из переводов для ПА
Израиль впервые вычтет зарплаты террористов из переводов для ПА
Израиль впервые вычтет зарплаты террористов из переводов для ПА

В воскресенье, 17 февраля, военно-политический кабинет принял решение о существенном сокращении средств, переводимых Палестинской автономии в рамках Парижского протокола к "соглашениям Осло".

Напомним, что, согласно Парижскому протоколу, Израиль взимает налоги и пошлины на товары, ввозимые на территорию Палестинской автономии, после чего переводит собранные деньги правительство автономии в Рамалле.

Летом 2018 года Кнессет утвердил закон, обязывающий министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов.

Узкий кабинет распорядился впервые применить этот закон. Пресс-служба главы правительства передала, что из средств, переводимых ПА, будет вычтено 502.697.000 шекелей.

Именно такая сумма, по данным израильских служб безопасности, была перечислена в 2018 году террористам и семьям заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм.

Глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение силам продолжить проверки, и если выяснится, что на поддержку террора и террористов были потрачены дополнительные суммы, они также будут вычтены.

Отметим, что 7 февраля Палестинская автономия уведомила Израиль, что она откажется получать деньги, положенные ей в рамках Парижского протокола, "если из них будет вычтен хоть шекель". Соответствующий ультиматум был передан службам безопасности Израиля министром по гражданским вопросам ПНА Хусейном а-Шейхом.

Источник в Рамалле заявил израильской станции "Кан Бет": если Израиль переведет сумму, которая хоть на цент меньше ежемесячного транша в сто миллионов долларов, палестинским банкам будет отдано распоряжение отклонить перевод.

Другой источник в Рамалле сообщил, что администрация Махмуда Аббаса взвешивает возможность обращения в Международный суд с жалобой на действия Израиля.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 января 2019 г.
В секторе Газы начаты выплаты "катарских пособий" нуждающимся семьям
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2018 г.
Кнессет утвердил закон о замораживании средств ПНА, переводимых семьям террористов





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