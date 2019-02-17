Израиль впервые вычтет зарплаты террористов из переводов для ПА

В воскресенье, 17 февраля, военно-политический кабинет принял решение о существенном сокращении средств, переводимых Палестинской автономии в рамках Парижского протокола к "соглашениям Осло".

Напомним, что, согласно Парижскому протоколу, Израиль взимает налоги и пошлины на товары, ввозимые на территорию Палестинской автономии, после чего переводит собранные деньги правительство автономии в Рамалле.

Летом 2018 года Кнессет утвердил закон, обязывающий министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов.

Узкий кабинет распорядился впервые применить этот закон. Пресс-служба главы правительства передала, что из средств, переводимых ПА, будет вычтено 502.697.000 шекелей.

Именно такая сумма, по данным израильских служб безопасности, была перечислена в 2018 году террористам и семьям заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах за терроризм.

Глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение силам продолжить проверки, и если выяснится, что на поддержку террора и террористов были потрачены дополнительные суммы, они также будут вычтены.

Отметим, что 7 февраля Палестинская автономия уведомила Израиль, что она откажется получать деньги, положенные ей в рамках Парижского протокола, "если из них будет вычтен хоть шекель". Соответствующий ультиматум был передан службам безопасности Израиля министром по гражданским вопросам ПНА Хусейном а-Шейхом.

Источник в Рамалле заявил израильской станции "Кан Бет": если Израиль переведет сумму, которая хоть на цент меньше ежемесячного транша в сто миллионов долларов, палестинским банкам будет отдано распоряжение отклонить перевод.

Другой источник в Рамалле сообщил, что администрация Махмуда Аббаса взвешивает возможность обращения в Международный суд с жалобой на действия Израиля.





