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В Израиле

На границе с сектором Газы ранен военнослужащий ЦАХАЛа

время публикации: 21:17 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати фото
На границе с сектором Газы ранен военнослужащий ЦАХАЛа
На границе с сектором Газы ранен военнослужащий ЦАХАЛа
На границе с сектором Газы ранен военнослужащий ЦАХАЛа

На северном участке границы с сектором Газы ранен военнослужащий ЦАХАЛа.

В пресс-службе ЦАХАЛа редакции NEWSru.co.il сообщили: "В течение последнего часа на границе с сектором Газы происходят беспорядки. Десятки жителей сектора Газы жгут автомобильные шины и бросают взрывные устройства в сторону военнослужащих и защитного заграждения на границе. В ходе столкновений был ранен военнослужащий ЦАХАЛа, по всей видимости, осколком брошенного в него взрывного устройства. Военнослужащий доставлен для получения медицинской помощи в больницу". В пресс-службе добавили, что обстоятельства инцидента изучаются.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что военнослужащий в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

В ответ танки ЦАХАЛа обстреляли позиции ХАМАС на севере сектора Газы. Целью атаки стали две наблюдательные вышки террористической организации. По данным хамасовского "Палестинского информационного центра", в результате артиллерийского обстрела есть раненые. К месту происшествия вызваны "скорые".

Ранее сайт NEWSru.co.il писал о том, что с наступлением темноты на северной границе сектора Газы возобновились беспорядки, в которых наравне со взрослыми участвуют подростки.

В беспорядках задействованы боевики "ночного подразделения" ХАМАСа. Боевики бросают в военнослужащих самодельные взрывные устройства. Взрывы слышны в израильских населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне.

Согласно сообщениям палестинских источников, в столкновениях с военнослужащими ранены девять жителей Газы, среди которых есть несовершеннолетние. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2019 г.
На севере сектора Газы боевики ХАМАСа бросают в солдат ЦАХАЛа взрывные устройства





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