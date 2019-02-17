Союзы и блоки: политическая карта перед подачей предвыборных списков

За пять дней до последнего срока подачи предвыборных списков, продолжаются переговоры между различными партиями о возможных союзах.

Наибольшее внимание привлекают переговоры между "Хосэн ле-Исраэль" и "Еш Атид". В настоящий момент шансы на создание совместного предвыборного списка оцениваются как низкие. "Мы до сих пор не получили от "Хосэн ле-Исраэль" внятных ответов на наши вопросы по повестке дня, а до тех пор, пока нет договоренности по кардинальным темам, мы даже не начинаем говорить о распределении мест в предвыборном списке", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в "Еш Атид". По его словам, нет договоренности по вопросам отношений с ультраортодоксальными партиями, а также по некоторым аспектам внешнеполитической платформы. "Ситуация осложняется еще и тем, что существуют разногласия между "Хосэн ле-Исраэль" и ТЭЛЕМ. Очень сложно говорить о соглашении, когда нет договоренности между ними", – заявил наш собеседник.

18 февраля Яир Лапид представит свой предвыборный список, однако в "Еш Атид" отмечают, что это не свидетельствует о завершении переговоров с "Хосэн ле-Исраэль". "Попытки прийти к соглашению продолжатся до последнего момента, однако шансы на успех невелики", – отмечают в партии Лапида. В политической системе полагают, что решение Бени Ганца привлечь в свою партию главу "Гистадрута" Ави Нисанкорена также осложнит переговоры с "Еш Атид".

В предвыборном списке "Еш Атид" ожидаются серьезные изменения. По имеющимся данным, все религиозные кандидаты отодвинуты на непроходные места, в том числе действующие депутаты Элазар Штерн и Ализа Лави. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" процитировала слова Яира Лапида, сказанные им в беседах с приближенными, согласно которым "нет смысла рассчитывать на этот электорат".

Продолжаются переговоры и на правом фланге. После того, как 14 февраля было подписано соглашение о союзе между "Байт Иегуди" и "Ихуд Леуми", в оставшиеся дни будет предпринята попытка добиться соглашении о присоединении партий "Оцма Иегудит" во главе с Михаэлем Бен-Ари и "Яхад" во главе с Эли Ишаем. Источники в "Оцма Иегудит" отмечают, что предложения, полученные до сих пор, являются несерьезными и даже оскорбительными. "Если нам предлагают восьмое место, которое по всем опросам является непроходным, это означает, что в "Байт Иегуди" только говорят о стремлении к союзу, а на самом деле указывают нам на дверь", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Оцма Иегудит".

В "Байт Иегуди" относятся к переговорам с "Оцма Иегудит" очень скептически. "Есть идеологические разногласия между нашими партиями. Мне трудно себе представить союз с человеком, на стене в доме которого висит портрет Баруха Гольдштейна", – заявил раввин Яаков Медан, подразумевая Итамара Бен-Гвира. В ответ Бен-Гвир заявил: "Барух Гольдштейн был врачом, спасшим десятки людей. Именно поэтому его портрет висит у меня на стене, и там останется".

В "Ихуд Леуми" настаивают на заключении соглашения с "Оцма Иегудит", подчеркивая, что речь идет лишь о "техническом блоке, создание которого должно предотвратить потерю тысяч голосов правых избирателей".

Переговоры с Эли Ишаем также не продвигаются, однако по оценкам активистов в "Байт Иегуди", шансы на союз с "Яхад" выше, чем с "Оцма Иегудит".

На левом фланге продолжают звучать голоса, призывающие к объединению "Аводы" и МЕРЕЦ. По результатам последних опросов, создание совместного предвыборного списка существенно не увеличивает число мандатов левого лагеря.

Остается неясным, заключит ли союз с кем-либо партия "А-Тнуа" во главе с Ципи Ливни, которая, согласно всем последним опросам, самостоятельно не проходит электоральный барьер, а также партия "Гешер" во главе с Орли Леви-Абукасис, находящаяся на грани электорального барьера.

Премьер-министру и главе "Ликуда" Биньямину Нетаниягу, а также лидеру "Аводы" Ави Габаю предстоит принять решение и по поводу кооптации новых людей в их предвыборные списки. За Нетаниягу осталось право кооптировать кандидата на 28 место, Габай может ввести в список двух человек – на второе и десятое места.

Подача предвыборных списков закрывается 21 февраля в 22:00.





