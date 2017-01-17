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В Израиле

Суд обсуждает меру наказания бригадного генерала Офека Бухриса

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото
Офек Бухрис в суде. 17 января 2017 года

Во вторник, 17 января, военный суд в "Кирие" обсуждает меру наказания бригадного генерала запаса Офека Бухриса, который был признан виновным в запрещенной сексуальной связи с подчиненной и в недостойном офицера поведении.

Вердикт является частью досудебной сделки, достигнутой в результате медиации, в рамках которой бывший комбриг "Голани" Офек Бухрис признал себя виновным.

Согласно условиям сделки, из сделки изъят пункт об изнасиловании, а Офек Бухрис будет понижен в звании до полковника и приговорен только к условному заключению.

Перед началом судебного заседания Офек Бухрис заявил, что берет на себя всю ответственность за инкриминируемые ему действия.

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