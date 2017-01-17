17 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:56 Президент Польши прибыл в Иерусалим, где возложил венок на могилу Йонатана Нетаниягу
13:48 Душевнобольной житель Петах-Тиквы напал в автобусе на водителя-араба
12:59 Задержаны подозреваемые в попытке подкупа с целью получения разрешений на работу для палестинских арабов
12:38 Улучшается состояние военнослужащей, получившей тяжелые травмы в результате "автомобильного теракта"
12:37 Пожар в поселке к югу от Хеврона, эвакуирован детский сад
11:06 Генеральный инспектор полиции: "Расследование подозрений в отношении Нетаниягу не будет очень длительным"
10:06 11 арабских нелегалов с фальшивыми документами были задержаны в округе Шарон
08:41 Беспорядки в Иерусалиме, пострадали трое полицейских
07:54 Подросток из Тират а-Кармель подозревается во взломе десяти автомобилей
07:30 На шоссе №90 рухнул кусок скалы, полиция временно блокировала движение
В Израиле

Президент Польши прибыл в Иерусалим, где возложил венок на могилу Йонатана Нетаниягу

время публикации: 13:56 | последнее обновление: 13:56 блог версия для печати фото
Анджей Дуда и Биньямин Нетаниягу на могиле Йонатана Нетаниягу. 17 января 2017 года

В Израиле с официальным визитом находится президент Польши Анджей Дуда. Во вторник, 17 января, он встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

После посещения резиденции Ривлина польский президент вместе с главой правительства Израиля побывал на горе Герцля в Иерусалиме, где возложил венок на могилу подполковника Йонатана Нетаниягу, старшего брата Биньямина Нетаниягу, погибшего в ходе операции по освобождению заложников в Энтеббе в 1976 году.

Президент Анджей Дуда рассказал, что знаком с историей Йонатана Нетаниягу, и добавил, что погибший был героем для всего человечества.

Также президент Польши положил на могилу Йонаната Нетаниягу камень, который специально привез с собой из района Варшавского гетто в Польше, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 17 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017