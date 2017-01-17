Президент Польши прибыл в Иерусалим, где возложил венок на могилу Йонатана Нетаниягу

В Израиле с официальным визитом находится президент Польши Анджей Дуда. Во вторник, 17 января, он встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

После посещения резиденции Ривлина польский президент вместе с главой правительства Израиля побывал на горе Герцля в Иерусалиме, где возложил венок на могилу подполковника Йонатана Нетаниягу, старшего брата Биньямина Нетаниягу, погибшего в ходе операции по освобождению заложников в Энтеббе в 1976 году.

Президент Анджей Дуда рассказал, что знаком с историей Йонатана Нетаниягу, и добавил, что погибший был героем для всего человечества.

Также президент Польши положил на могилу Йонаната Нетаниягу камень, который специально привез с собой из района Варшавского гетто в Польше, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.