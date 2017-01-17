На Голанских высотах в результате несчастного случая погиб военнослужащий ЦАХАЛа

В понедельник, 16 января, в ходе учений бригады "Голани" на базе ЦАХАЛа Эль-Фуран на Голанских высотах в результате несчастного случая был ранен военнослужащий.

Солдат получил удар тяжелым предметом во время обслуживания бронетранспортера "Намер". Пострадавшему оказали первую помощь, после чего в крайнем тяжелом состоянии он был доставлен вертолетом в хайфскую больницу РАМБАМ.

Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила имя погибшего. Это младший сержант Вячеслав Гаргай (20 лет), из Ришон ле-Циона. Сообщение о гибели военнослужащего передано его семье.

Для расследования обстоятельств происшествия командующий Северным военным округом генерал-майор Авив Кохави назначил специальную комиссию. Следственный отдел военной полиции (МЕЦАХ) также проводит расследование инцидента.