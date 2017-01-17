Депутат от НДИ доставлен в больницу после падения в гостинице

Вице-спикер Кнессета, депутат от партии "Наш дом Израиль" Хамад Амар прошлой ночью был доставлен в больницу после падения в гостиничном номере. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент радиостанции "Решет Бет" Симон Аран. По его словам, депутат получил тяжелую черепно-мозговую травму и в ближайшие часы должен перенести операцию.

Заместитель министра регионального развития Аюб Кара в своем Facebook пишет, что, как только ему стало известно о ЧП, он навестил Хамада Амара в больнице. По словам Аюба Кары, состояние Хамада Амары оценивается врачами как стабильное. Он находится в сознании, разговаривает с врачами и посетителями. При этом Аюб Кара советует читателям своего блога в ближайшие несколько дней не беспокоить политика, чтобы дать ему отдохнуть и поправиться.

Сотрудники канцелярии депутата сообщили сайту "Сругим", что накануне вечером Хамад Амар почувствовал недомогание, а ночью упал в своем гостиничном номере. При этом сотрудники канцелярии подчеркивают, что депутат не ударялся головой, "у него нет ни тяжелой, ни легкой травмы головы", - говорится в сообщении.



