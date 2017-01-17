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В Израиле

Беспорядки в Иерусалиме, пострадали трое полицейских

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Иерусалим, 16 января 2017 года

В ночь на вторник, 17 января, в Иерусалиме проходили бурные демонстрации протеста ультраортодоксов. Демонстрации, вызванные арестом военной полицией нескольких дезертиров, проходили на Кикар а-Шабат и в районе перекрестка Бар-Илан.

В ходе демонстраций ультраортодоксы бросали в полицейских камни, тяжелые предметы, блокировали шоссе, поджигали мусорные баки и выкатывали их на шоссе.

По сообщению полиции, трое сотрудников правоохранительных органов получили легкие повреждения, и им была оказана помощь на месте происшествия. Полиция задержала троих участников беспорядков, и 17 января они предстанут перед мировым судом в Иерусалиме.

Правоохранительные органы намерены просить о продлении срока их содержания под стражей.

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