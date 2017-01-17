17 января 2017 г.
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В Израиле

Закончены работы по увеличению высоты забора на границе с Египтом

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати

Управление приграничной полосы под начальством бригадного генерала Эрана Офира и Инженерно-строительное управление министерства обороны закончили работы по увеличению высоты забора на границе с Египтом в районе Ницана.

Пресс-служба министерства обороны напоминает, что национальный проект "Шаон-холь" ("Песочные часы") по возведению защитного ограждения на израильско-египетской границе, был завершен в 2014 году. 242 километра заграждений, система оповещения и командные пункты были построены от КПП Керем-Шалом до Эйлата. Они смогли полностью предотвратить проникновение нелегальных мигрантов из Африки в Израиль. Однако в 2015 году группы, базирующиеся на Синае и занятые переброской в Израиль нелегалов, все же нашли способ проникнуть через заграждение в нескольких местах, и 213 нелегалов смогли попасть на израильскую территорию, где были моментально задержаны.

По итогам 2015 года министерством обороны и ЦАХАЛом было принято решение увеличить высоту части забора. В последние месяцы были проведены работы по повышению забора с 5 до 8 метров на участке длиной в 17 километров. Также были установлены дополнительные технологические средства обнаружения попыток инфильтрации из Синая на территорию Израиля.

Данный проект, как показывает практика, смог заметно сократить поток мигрантов из Африки: в течение прошлого года лишь 11 человек смогли проникнуть в Израиль.

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