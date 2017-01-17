Генеральный инспектор полиции: "Расследование подозрений в отношении Нетаниягу не будет очень длительным"

Во вторник, 17 января, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх совершил поездку в Рахат. В ходе поездки он прокомментировал расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По словам Альшейха, "расследование не продлится слишком долго".

Генеральный инспектор полиции сказал: "Наша задача – бороться с коррупцией и охранять казну государства. Мы выполняем свою работу со всем требуемым профессионализмом в максимально сжатые сроки, и не чувствуем, что нам кто-то мешает", - сказал генерал-лейтенант Альшейх. Он добавил, что глава следственного отдела полиции генерал-майор Мени Ицхаки об уходе в отставку которого стало известно накануне, останется на своем посту до завершения расследования.

17 января свидетельские показания по "делу 2000" дает главный редактор газеты "Исраэль а-Йом" Амос Регев.