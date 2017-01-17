17 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:44 Дело "Мави Мармара": бойцу 13-й флотилии позволено судиться с государством
16:49 Комиссия Кнессета по этике лишила Ханин Зуаби двухдневной зарплаты за "прогулы"
16:25 Полиция сообщила о предотвращении теракта в Иерусалиме
16:01 Определено место и время похорон младшего сержанта Вячеслава Гаргая
15:45 Депутат от НДИ доставлен в больницу после падения в гостинице
14:52 Суд обсуждает меру наказания бригадного генерала Офека Бухриса
14:31 Утвержден проект строительства новой резиденции главы правительства
13:56 Президент Польши прибыл в Иерусалим, где возложил венок на могилу Йонатана Нетаниягу
13:48 Душевнобольной житель Петах-Тиквы напал в автобусе на водителя-араба
12:59 Задержаны подозреваемые в попытке подкупа с целью получения разрешений на работу для палестинских арабов
В Израиле

Дело "Мави Мармара": бойцу 13-й флотилии позволено судиться с государством

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 17:44 блог версия для печати

Во вторник, 17 января, Верховный суд разрешил бойцу 13-й флотилии, участвовавшему в захвате турецкого судна "Мави Мармара", потребовать компенсацию у государства за моральный ущерб, причиненный публикацией его фотографии в мировых СМИ.

Во время операции по захвату судна "Мави Мармара" военнослужащий был схвачен находящимися на борту "миротворцами", связан и избит, и в таком виде сфотографирован. Фотографии, на которых можно увидеть лицо бойца элитного подразделения ЦАХАЛа, обошли мировые СМИ. Военнослужащий утверждает, что публикациях этих снимков является грубым вмешательством в его личную жизнь, а это привело к снижению его уровня уверенности в себе, а также негативно отразилось на его дальнейшей карьере.

Адвокаты военнослужащего утверждают, что утечка фотоматериалов произошла по халатности представителей ЦАХАЛа, обыскивавших судно и пассажиров, а также производивших досмотр электроники и фото и видеозаписывающей техники. По мнению юристов, защищающих интересы бойца, все фотографии, сделанные во время штурма судна активистами "Мави Мармары", должны были быть уничтожены.

Государственная прокуратура, отстаивавшая интересы государства, просила суд отклонить претензии бойца. Госпрокуратура указывала, что, в соответствии с действующим законодательством, военнослужащий может потребовать от государства компенсации за инвалидность или покрытия расходов на реабилитацию. Однако "моральный ущерб", не может являться причиной судебной тяжбы, передала радиостанция "Решет Бет".

Сайт News1 указывает, что позицию государства по этому вопросу не поддержали ни мировой суд Ришон ле-Циона, ни окружной суд, ни Верховный суд.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 января 2017 г.
Впервые за шесть лет Турция примет участие в израильской туристической выставке
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 декабря 2016 г.
Турецкий суд закрыл дело о перехвате "Мави Мармара"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июля 2016 г.
Около КПП "Эрез" и в порту Ашдода прошли демонстрации против соглашения с Турцией
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2016 г.
Военнослужащий "Шайетет 13" потребовал от БАГАЦ отменить соглашение с Турцией
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2016 г.
Военно-политический кабинет утвердил соглашение с Турцией







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 17 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017