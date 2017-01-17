Дело "Мави Мармара": бойцу 13-й флотилии позволено судиться с государством

Во вторник, 17 января, Верховный суд разрешил бойцу 13-й флотилии, участвовавшему в захвате турецкого судна "Мави Мармара", потребовать компенсацию у государства за моральный ущерб, причиненный публикацией его фотографии в мировых СМИ.

Во время операции по захвату судна "Мави Мармара" военнослужащий был схвачен находящимися на борту "миротворцами", связан и избит, и в таком виде сфотографирован. Фотографии, на которых можно увидеть лицо бойца элитного подразделения ЦАХАЛа, обошли мировые СМИ. Военнослужащий утверждает, что публикациях этих снимков является грубым вмешательством в его личную жизнь, а это привело к снижению его уровня уверенности в себе, а также негативно отразилось на его дальнейшей карьере.

Адвокаты военнослужащего утверждают, что утечка фотоматериалов произошла по халатности представителей ЦАХАЛа, обыскивавших судно и пассажиров, а также производивших досмотр электроники и фото и видеозаписывающей техники. По мнению юристов, защищающих интересы бойца, все фотографии, сделанные во время штурма судна активистами "Мави Мармары", должны были быть уничтожены.

Государственная прокуратура, отстаивавшая интересы государства, просила суд отклонить претензии бойца. Госпрокуратура указывала, что, в соответствии с действующим законодательством, военнослужащий может потребовать от государства компенсации за инвалидность или покрытия расходов на реабилитацию. Однако "моральный ущерб", не может являться причиной судебной тяжбы, передала радиостанция "Решет Бет".

Сайт News1 указывает, что позицию государства по этому вопросу не поддержали ни мировой суд Ришон ле-Циона, ни окружной суд, ни Верховный суд.