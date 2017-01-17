17 января 2017 г.
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Задержаны подозреваемые в попытке подкупа с целью получения разрешений на работу для палестинских арабов

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
Задержаны подозреваемые в попытке подкупа с целью получения разрешений на работу для палестинских арабов

Разрешена к публикации информация о том, что в понедельник, 16 января, были задержаны трое арабов, жители Палестинской автономии, которые подозреваются в попытке подкупа должностного лица, ответственного за пропуск граждан на территорию Израиля.

Среди задержанных адвокат и сотрудник палестинской полиции.

Сотрудник службы безопасности, отвечающий за работу одного из КПП около Иерусалима, сообщил, что подозреваемые предлагали ему по две тысячи шекелей за каждое разрешение на работу в Израиле, которое бы он выдавал жителям автономии без соответствующей бюрократической процедуры.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным будут предъявлены обвинения в попытке подкупа и мошенничестве.

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