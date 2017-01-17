17 января 2017 г.
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В Израиле

Прогноз погоды на 17 января: повышение температуры, без осадков

время публикации: 05:59 | последнее обновление: 05:59 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 17 января: повышение температуры, без осадков

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха выше, чем вчера, и немного выше среднесезонной. Без осадков. Сильный восточный ветер в горах на севере.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 13-23. В Беэр-Шеве – 10-22, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 17-23, в Ашкелоне – 12-18, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-21, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-четверг ожидается постепенное понижение температуры, переменная облачность. В пятницу – без существенных изменений.

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Вторник, 17 января 2017 г.
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