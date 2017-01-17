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В Израиле

Полиция сообщила о предотвращении теракта в Иерусалиме

время публикации: 16:25 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
Полиция сообщила о предотвращении теракта в Иерусалиме

Во вторник, 17 января, пресс-служба полиции Иерусалима сообщила, что благодаря бдительности и профессионализму военнослужащих МАГАВ удалось предотвратить теракт.

Согласно этому сообщению, накануне, 16 января, военнослужащие пограничной полиции остановили в столичном квартале А-Тур для проверки рейсовый автобус, принадлежащий транспортной компании из Восточного Иерусалима. Один из пассажиров, 19-летний житель Палестинской автономии, находившийся на территории Израиля без соответствующих разрешений, был задержан для дальнейшей проверки.

В ходе расследования задержанный признался, что приехал в Иерусалим с целью осуществления теракта. По его словам, он намеревался на автобусе добраться до Шхемских ворот, купить на месте нож, с тем, чтобы совершить нападение на израильских сотрудников служб безопасности.

Во вторник, 17 января, срок его задержания был продлен на сутки.

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