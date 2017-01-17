Улучшается состояние военнослужащей, получившей тяжелые травмы в результате "автомобильного теракта"

Во вторник, 17 января, врачи иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщили о дополнительном улучшении состояния военнослужащей, получившей крайне тяжелые травмы в результате "автомобильного теракта" в квартале Армон а-Нацив 8 января.

Сразу после поступления в больницу девушка была погружена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату искусственного дыхания. 12 января, через четыре дня после теракта, врачи вывели пациентку из состояния комы. 17 января, на фоне улучшения состояния, она была переведена в общую палату.

По оценке врачей, опасность для жизни девушки миновала. Однако ей предстоит еще длительное лечение и реабилитация.

В воскресенье, 8 января, в 13:23 был совершен теракт в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и начал давить израильских военнослужащих, которые незадолго до того вышли из автобуса. Грузовик выехал на тротуар, в течение 20-25 секунд он совершал маневры, стремясь наехать на солдат, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь и террорист был уничтожен.

В результате теракта погибли четверо военнослужащих: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима, Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Посмертно все они были повышены в звании. 17 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.