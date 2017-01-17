17 января 2017 г.
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В Израиле

Определено место и время похорон младшего сержанта Вячеслава Гаргая

время публикации: 16:01 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что похороны младшего сержанта Вячеслава Гаргая, погибшего в результате несчастного случая на военной базе, состоятся в четверг, 19 января, в 12:00 на военном кладбище в Ришон ле-Ционе.

Вячеслав Гаргай погиб 16 января на базе ЦАХАЛа Эль-Фуран. Солдат получил удар тяжелым предметом во время обслуживания бронетранспортера "Намер".

Для расследования обстоятельств происшествия командующий Северным военным округом генерал-майор Авив Кохави назначил специальную комиссию. Следственный отдел военной полиции (МЕЦАХ) также проводит расследование инцидента.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил свои соболезнования близким погибшего. "Хочу выразить соболезнования родным и друзьям военнослужащего ЦАХАЛа, младшего сержанта Вячеслава Гаргая, который погиб вчера при исполнении служебных обязанностей в результате несчастного случая. ЦАХАЛ будет сопровождать его семью и проведет расследование причин этого трагичного случая. Да будет благословенна его память", – сказано в тексте заявления главы правительства.

По информации сайта Walla News, отец военнослужащего, проживающий на Украине, не сможет приехать на похороны сына из-за болезни.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 января 2017 г.
На Голанских высотах в результате несчастного случая погиб военнослужащий ЦАХАЛа







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