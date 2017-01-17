18 января в Кнессете будет обсуждаться закон о депортации семей террористов

В среду, 18 января, коалиция намерена представить на обсуждение Кнессета законопроект о депортации семей террористов. Закон будет обсуждаться в предварительном чтении.

Накануне голосования партия "Еш Атид" обратилась к премьер-министру с просьбой разрешить депутатам от коалиции свободное голосование по этому законопроекту.

Пресс-служба партии "Еш Атид" отмечает, что законопроект является результатом совместной работы депутатов от коалиции и оппозиции. Он был подан министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем, а его инициаторами являются председатель коалиции, депутат Кнессета Давид Битан и депутаты от фракции "Еш Атид": Яир Лапид и экс-глава ШАБАКа депутат Кнессета Яаков Пери. Закон поддержали также депутаты фракции "Еш Атид": Меир Коэн, Мики Леви и Ализа Лави, а также парламентарии от "Ликуда", "Еврейского дома", "Кулану", "Яадут а-Тора" и НДИ.

Авторы законопроект указывают, что его цель - создать эффективный способ "сдерживания" и предотвращения "террора одиночек" и, в частности, узаконить депортацию семей террористов из Израиля в том случае, если они были причастны к совершению теракта, знали о подготовке к нему или оказывали помощь его исполнителю после теракта.

Данный законопроект разделен на две части. В первой части говорится о лишении вида на постоянное жительство для семей террористов, проживающих в пределах "зеленой черты", включая Иерусалим, а во второй – о переселении семей, проживающих на территории Иудеи и Самарии.

Пресс-служба "Еш Атид" отмечает, что 18 января будет обсуждаться первая часть законопроекта.